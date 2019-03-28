沙灘挖出80年代「絕版垃圾」！　成「古董」送進英國博物館

▲ 士力架。（示意圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

幾十年前的零食包裝袋和汽水罐等垃圾會分解嗎？英國一群淨灘志工近日找到了80年代、70年代的「古董」垃圾，其中一些品牌已經停產超過10年，販售的時代甚至是柴契爾夫人還擔任首相、英國電視只有4台的時期。這些包裝包括薄荷巧克力餅乾Mint Cracknel、巧克力棒品牌「士力架」（Snickers）前身Marathon，以及健怡橘子汽水One Cal等。

據《每日郵報》報導，這群志工來自康沃爾郡紐奎市（Newquay）的Fistral Beach Clean組織。這些垃圾原本被埋在沙丘當中，直到最近沙丘因為暴風被吹垮，才顯露出來。負責人古德（Andy Goodall）表示，此次的發現證明了塑膠垃圾很難分解，而部份「古董」將被送進博物館內保存。

報導指出，年輕一輩的人或許沒看過這些1989年的Marathon包裝，因為1990年就改名為Snickers了。而One Cal汽水、香蕉口味汽水Corona Banana soda等，都已消失在賣場的架子上很久了。此外，志工們還找到一個1984年的可口可樂罐，上面還寫道，若寄回3個拉環再回答一個問題，就能得到1英鎊。

一名志工的女兒史蒂文森（Emily Stevenson）以塑料垃圾為論文主題寫道，「找到70年代垃圾對我來說完全是陌生的（體驗）。 那是我出生前的20年，這很讓人沮喪。」生產Marathon的瑪氏（Mars）公司表示，「我們包裝的永續性是一個持續的重點，到2025年，我們將繼續努力實現100％的包裝可回收性。」