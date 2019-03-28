新門牌顏色「綠改藍」很中二？新北市政府臉書3聲明回應

▲新北市新式門牌全面換掛。（圖／翻攝自臉書）



政治中心／綜合報導

新北市政府27日起免費為市民將舊式門牌更換為新式門牌，不過網友卻狂酸門牌的新設計，認為把門牌顏色從綠色換成藍色很中二。針對各界批評，新北市政府在臉書回應。

有網友批評，新門牌的配色跟比賽得獎的實際配色差很多，更質問「新北市長您要不是當新北市民是色盲？」，有網友認為，「我覺得舊的比較清楚明顯耶」、「只有我覺得浪費錢多此一舉嗎」、「浪費公帑」、「以前的設計清楚多了」更有政治敏感的網友表示「把綠色換藍色的行為很中二」。

對於網路上各種批評聲浪，新北市政府透過臉書粉專「我的新北市」回應，門牌自85年至今沒有更新，新北市升格後也有多處鄉鎮市以貼紙黏貼方式更改門牌號碼，時間一長不僅脫落，也大幅降低辨識度，因此這次透過公開徵稿方式，全面換發新北市的門牌。且台中、台南、高雄、桃園升格後也都有全面換發門牌。

▲新北市新式門牌全面換掛。（圖／翻攝自臉書）



至於顏色的部分，新北市政府表示，原設計者在新式門牌設計時選色為藍綠色，後來希望透過「底色是冷色系，數字要選暖色系來凸顯，最後選擇紫色、橘色」。最後底色的變動是因為施作廠商考量門牌釘掛在戶外，長時間曝曬，與原設計者討論後決定微調顏色，絕無顏色的意識形態。

另外，有網友認為換門牌是浪費公帑，新北市政府解釋，新團隊上任後於首次市政會議（今年1月2日）曾經討論新式門牌，但去年11月下旬已經發包，並進入製作階段，倘若中途更改反而會造成公帑浪費。

新北市政府聲明，感謝市民對於新北市政的關注與參與，也持續給我們建議與改變的空間。同時，也請支持共同參與一起改變新北市的設計者，讓這座城市有前進的力量。