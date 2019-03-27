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社會 社會焦點 保障人權

地租7千漲成11萬！　母當董事長虧公款千萬圖利兒子

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▲▼ 位於新北市新莊的光陽電子公司。（圖／翻攝Google地圖）

▲新北市新莊的這間電子公司因廠房用地租金案爆發家族互控官司。（圖／翻攝Google地圖）

記者劉昌松／台北報導

新北市一間家族公司原本以個人名義將277坪土地，以每月7000元代價租給公司當作廠房使用，第二代的2名媳婦接手後，漲成每月11萬元，且要支付過去5年租金差價，台北地檢署原以租金案經董事會同意為由不起訴，但高檢署認為漲租圖利了地主、第3代孫子私人口袋，導致公司損失近千萬元，發回命令台北地檢署依背信罪起訴兩名第2代媳婦。

這間公司位於新莊化成路巷弄內，從1967年登記設立，主要經營電子零組件製造，在第1代湯姓負責人過世後，事業轉交由第二代的媳婦們接手，廠房所使用的土地則登記在第3代孫子輩名下。

2013年間，第2代長媳和三媳分別擔任公司董事長、董事的時候，決定公司廠房用地租金，從每月7000元，調高成每月11萬元，除簽下2次、共4年續租合約外，還追加過去5年的租金差額，之後因其他家族成員發現，公司經營狀況每下愈況，虧損嚴重甚至面臨破產，認為光是這筆租金調漲案就會造成近千萬元損失，憤而提告，雙方因此延伸多起民事官司在法院互有攻防。

而北檢針對租金案部分，先前2度完成調查後，都認為租金調漲案是經過董事會決議、且與行情沒有明顯差異等理由，處分不起訴長媳和三媳，家族成員繼續再議，高檢署認為，被告調漲租金目的是要圖利身為地主的兒子，而調漲後4年與追加先前5年價差，導致公司要多損失994萬多元租金，因此再次發回北檢，並命令檢察官依背信罪起訴家族長媳和三媳。

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關鍵字：家族公司,新莊,廠房,租金,背信,再議,命令起訴

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