完全零P圖！德攝影師拍下飛機「超夢幻彩虹軌跡」...網大讚：史詩級的作品

▲ 德攝影師拍下飛機「超夢幻彩虹軌跡」。(示意圖/翻攝自Andrei Panfiloiu/Unsplash)



國際中心/綜合報導

根據《每日郵報》報導,一名20歲的德國年輕攝影師尼克(Nick Beyersdorf)無意間在自家後院捕捉到這非常難得的一幕,一架來自卡達航空(Qatar Airways)的飛機飛越德國班貝格時,飛機的機翼在空中畫出一道十分夢幻的「彩虹軌跡」,照亮了整片天空,壯觀的一幕讓人看了讚嘆不已,也讓網友驚呼「這根本是史詩級的作品」。

尼克描述起他捕捉到「彩虹軌跡」的當下,還是非常激動,他說道「我當時拿著相機和媽媽待在花園裡,因為我看到一架卡達航空的飛機出現在鄰居家上方,並且看到飛機的背後有一條非常有趣的軌跡,看起來不像是從飛機的引擎凝結形成的,比較像是由飛機機翼形成的」,而已經拍攝飛機5年的他自豪地說,「這是我今年拍攝過的最佳作品,我認為沒有其它作品可以勝過它」。

然而,其實飛機會出現「彩虹軌跡」的現象,是有科學根據的,專家表示,當飛機飛行時噴出的氣體以高速穿過天空時,當中的水蒸氣就會開始冷凍凝結形成這樣的「冷凝路徑」。根據 NASA 官方的資料指出,當太陽照射的角度正確,且天空中的雲層很厚時,這些水汽就會反射太陽的光線,在飛機的軌跡上就會產生彩虹的效果,而彩虹雲是由小水滴或小冰晶引起的衍射現象,這樣的狀況通常會出現在高積雲、卷積雲和透鏡狀雲中。

This is hands down the best picture I've taken in this year and I think nothing will beat it. pic.twitter.com/VCxxiaIW5k