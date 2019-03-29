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快訊／陳建仁不連任！蔡英文致謝：感佩他為團結所做出的決定

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▲蔡英文。（圖／記者劉亮亨攝）

▲蔡英文。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長賴清德投入黨內2020總統初選，欲阻斷總統蔡英文的連任之路，掀起黨內爭議。而藍營則預測，賴清德最終會接受「蔡賴配」，民進黨2020總統候選人的副手搭配問題也開始受到討論。對此，副總統陳建仁29日在臉書發文宣布，2020不搭檔蔡英文，階段性任務告一段落。蔡英文晚間在臉書發文向陳建仁致謝，「感佩他為團結所做出的決定」。

蔡英文表示，「我要謝謝陳建仁副總統，他確實是我們最好的工作伙伴。我告訴他，我非常感佩他為了整體團隊的團結，所做出的決定，也更感慨我們必須要做這樣的努力」。她強調，陳建仁的專業和認真，無懈可擊，他的溫暖和無私，更是這個社會需要的特質，「這近三年來的一同奮鬥，他都是使命必達，從來沒有說不，也從不怕困難。他所主責的年金改革，讓年金制度未來財務無虞，也實現了世代正義」。

蔡英文說，她一直很珍惜每一位工作夥伴，她和陳副總統，和歷任的林全院長、賴清德院長以及現任的蘇貞昌院長，這個執政團隊，共同跨過了一道又一道的改革難關，實現了民進黨的理想、和對選民的承諾。她感嘆，因為這樣的改革，執政團隊難免遍體鱗傷，「但是因為整個團隊都相信我們的方向正確，目標一致，所以我們在這次的補選團結一心、永不放棄，守住了席次，重建了支持者的信心」。

針對過去一起打拼的這三年，蔡英文要大家想一想，「有什麼方向是錯誤的嗎？我們做的事有哪一件，不是在兌現我們對於台灣這塊土地的承諾？我們堅守國家的主權，把台灣的國際戰略地位推向未曾有過的高峰，這不是台灣本土陣營一直以來所期盼的嗎？」

蔡英文強調，「如果方向是正確的，改革是必須的，那民進黨就不該放棄，我們就要繼續堅持下去。我們有責任共同努力，對支持者負責，推出民進黨最強的組合。我們一定要讓支持者安心，繼續堅守改革的方向，贏得人民的支持」。

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關鍵字：蔡英文,賴清德,蔡賴對決

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