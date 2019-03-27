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墾丁燒烤店吃4130元　陸客只帶1500拒付：台灣高物價根本嚴重詐欺

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▲燒烤,碳烤,串燒,小吃,夜市。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陸客到墾丁用餐卻發生消費糾紛。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

一名30歲自由行霍姓陸客到屏東墾丁一間燒烤店吃晚餐，他指控，一支酒竟然要2400元，加上其他餐點共4130元，「台灣高物價，這根本嚴重詐欺遊客。」因陸客身上只有1500元現金，本來還拒付，氣得報警處理，後來經員警建議可找消基會，他才把手機抵押給店家，回飯店領錢結帳才落幕。店家則說，有先告知酒的價錢，沒想到對方結帳時卻盧了起來，真的很無言。

《蘋果日報》報導，霍姓陸客控訴，他和一名20多歲台灣男子一起到店內用餐，兩人先點一瓶啤酒，但覺得不夠過癮，在店家的推薦下，試喝一口較烈的酒，後來兩人共喝4杯威士忌杯子的酒量；他原本心想路邊攤不可能多貴，就沒先問價錢，結果後來店家告知酒要2400元，根本是誘導式消費。

▼陸客控訴店家根本嚴重詐欺，驚動警方到場。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲燒烤,碳烤,串燒,小吃,夜市。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

老闆則強調，當時陸客先問有沒有白酒，告知對方沒有後，推薦1公升的絕版金門高粱，且有事先告知是2400元，確認餐點金額後，也附上點餐明細一共4130元；因為打烊了，只跟對方收4000元整，沒想到對方覺得太貴拒付錢還報案，因此嚇跑一些客人。

警方表示，由於霍男身上只有1500元，並指沒喝過這麼貴的酒；同仁告知消費糾紛可申訴消基會，經協調後，霍男才願把手機抵押在店內，回飯店拿錢買單。

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關鍵字：墾丁,詐欺

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