「上帝之手」整形名醫湯月碧貪汙94萬　二審減輕3年

▲整形名醫湯月貪汙案，二審減輕。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

有「上帝之手」美譽的台大醫院前外科部教授兼整形外科主任湯月碧，被控於2000年間收受賄賂、護航業者，並持不實憑證向基金會詐財94萬餘元。一審將他判刑12年、另外加判1年得易科罰金。案經上訴，湯月碧繳回犯罪所得，二審高等法院27日宣判，改判9年與1年得易科罰金。可上訴。

湯月碧因曾任連勝文槍擊案醫療小組召集人，由於連勝文頭部中彈，術後臉上卻看不出疤痕，臉部肌肉也幾乎沒有影響，因此網友封湯月碧為「上帝之手」。而本案於2011年爆發時，她被檢方約談，隨即向台大醫院申請離職，2014年間已經退休。

本案因檢調單位偵辦署立醫院聯合採購弊案時，查出湯月碧於2000年間於台大醫院辦理「微創水刀清創儀」、「多功能血管雷射」、「整形外科統合式微型骨鑽鋸組」等多項採購案時，與2家醫療器材代理商勾結。湯月碧因此指示下屬，以限制標的方式，讓2家公司搶得這批合計620萬元的標案。

檢調單位還查出，廠商得標後又給予湯月碧回扣41萬8千元，另外還代墊訂購花籃及虛開發票營業稅17萬3千餘元，甚至湯月碧因需要款項時，還要求廠商開立假發票，以購買醫療耗材等名義，向基金會請款，前後詐得35萬3千4百元。總計她因此不法獲利94萬餘元。

一審法院認定她犯下「職務上行為收賄」、「利用職務詐取財物」以及違反《商業會計法》等罪，有期徒刑部分重判12年，另外再判刑1年得易科罰金。案經上訴，二審高等法院於27日宣判，由於湯月碧繳回犯罪所得，高院減輕刑度，改判有期徒刑9年，另外違反《商業會計法》部分仍處1年，得易科罰金36萬元。可上訴。

