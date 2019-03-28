國台辦：要把「惠台31條」落實到位　繼續推台胞受益措施

▲大陸國台辦發言人安峰山 。（圖／記者曾俊豪攝）

記者朱世凱／台北報導

大陸國台辦發言人安峰山27日在例行記者會上表示，今年兩會期間，習近平總書記參加福建代表團審議時，對做好新時代對台工作作出了重要指示，具有重要指導意義。「我們要把『31條惠台措施』落實到位，而且要聽取台灣同胞呼聲，研究還可推出哪些惠台利民措施，凡是可以做到的，都要盡力去做。」

他介紹各地區各部門推動落實「31條惠台措施」的最新案例。在金融服務方面，福建省平潭綜合實驗區率先展開台灣地區徵信查詢服務；截至2018年底，累計辦理台胞信用報告查詢194筆，發放貸款金額達4566萬元人民幣。日前，平潭綜合實驗區首次為16名台商台胞頒發「金融信用證書」，持證台商台胞可在當地金融機構辦理貸款、擔保、授信等多項業務，並享受一定便利和優惠。

▼福建平潭推動自貿試驗區。（圖／翻攝自中新社）

在文化合作交流方面，由兩岸文化機構共同策劃的「海上絲路—東方生活美學展」被首爾中國文化中心選中，將赴南韓展出。兩岸文化機構和藝術家將攜手展示中華工藝美術精粹，共同弘揚中華優秀文化。

在台胞參評榮譽獎項方面，「三八」國際勞動婦女節前夕，福建、上海、廣西、安徽、廣州、南京等地授予10多位台胞「三八紅旗手」榮譽稱號；3月12日，關於將在大陸工作的台籍職工納入當地勞模等榮譽稱號評選範圍的文件正式發布，有利於台灣同胞分享大陸發展機遇和在大陸享受同等待遇。

安峰山再指，最高人民法院近日發布《關於為深化兩岸融合發展提供司法服務的若干措施》，這是貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上重要講話精神的重大舉措，是在司法領域推出的專業性、綜合性、普惠性涉台政策措施，也是最高人民法院首次發布依法全面平等保護台灣同胞、台灣企業合法權益的系統性、規範性措施。

▼高雄市長韓國瑜出席廈門簽約儀式。（圖／記者蔡紹堅攝）

安峰山也應詢介紹了高雄市長韓國瑜率團訪問港澳及深圳、廈門取得的成果。他強調，這充分說明在堅持「九二共識」基礎上，兩岸城市交流合作前景廣闊，「兩岸關係好，台灣才會好。」