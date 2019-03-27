會李克強談外商投資法　蕭萬長：大陸給台商「兩層保障」

▲「蕭李會」後，蕭萬長召開記者會說明情況。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／海南博鰲報導

兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長和大陸國務院總理李克強「蕭李會」今天傍晚登場，結束後蕭萬長舉行記者會說明情況，表示針對新版《外商投資法》議題，李克強說外商投資法適用於台商，其中有很多陸商也不一定能適用。加以陸方推進對台同等待遇，蕭萬長認為，這等於是給台商「兩層保障」。

李克強和蕭萬長今天下午五點於博鰲國賓館會見，台方有近三十名工商界代表一同與會，陸方則有涉台官員國台辦主任劉結一、海協會長張志軍等出席。

▲博鰲亞洲論壇2019年年會在海南召開，蕭萬長27日率台灣工商界代表，會見大陸國務院總理李克強。（圖／記者陳政錄攝）

蕭萬長指出，兩人針對兩岸共同市場的打造、兩岸經貿現況和人員來往，以及台商在陸經營現況、外商投資法議題交換了意見，尤其在中美貿易摩擦、大陸營商環境改變下，許多台商都受到影響。

蕭萬長表示，李克強在與會中也提到了剛通過的新版《外商投資法》，表示將適用於台商，且「這裡面有很多事陸商不能適用、沒有的，台商也在裡面」。

同時，由於李克強還提到要繼續推進台商跟陸商同等待遇，蕭萬長認為，「等於是給台商兩層保障」。李克強也提到，台商的確對大陸的經濟有相當多的貢獻，因此在這樣的情形之下，「我們都覺得應該給台商多一點的優惠」。

▲「蕭李會」後，蕭萬長召開記者會說明情況。（圖／記者陳政錄攝）

蕭萬長進一步表示，明天基金會和台灣工商界成員參加兩岸企業家圓桌會議，劉結一將出席聽取台商意見。他自己也在今天早上與劉的簡短會談中，提到在台灣農產品、水產品銷陸上，可以建立一個快速通關機制，甚至可以邀請陸方實地來台灣考察，即可真正的解決台灣商品的通關困難。

適逢高雄市長韓國瑜即將結束大陸南方城市出訪行程，蕭萬長也提到，他在與劉結一的談話中，對方也提到在現階段兩岸政治緊張的情勢下，至少城市交流可以強化，還能藉此銷售台灣的產品。

另針對媒體追問與李克強會見時，是否提及大陸國家主席習近平今年初點出的「探索一國兩制台灣方案」、「民主協商」等議題時，蕭萬長鄭重否認，表示此行旨在推動兩岸的經貿合作，「其他事情我沒談，也沒有人跟我談」。

▼博鰲亞洲論壇2019年年會在海南召開，蕭萬長27日率台灣工商界代表，會見大陸國務院總理李克強。（圖／記者陳政錄攝）