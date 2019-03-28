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蕭李會／李克強對台商掛保證　「有利的事、盡力去做」

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記者陳政錄／海南博鰲報導

博鰲亞洲論壇2019年年會兩岸大事「蕭李會」昨（27）日傍晚登場。大陸國務院總理李克強當面向台商掛保證，「有利於台胞的事情，我們都會盡力去做」。不過他也提到，「九二共識、反對台獨」是涉及兩岸未來發展的基礎。

▲▼博鰲亞洲論壇2019年年會在海南召開，蕭萬長27日率台灣工商界代表，會見大陸國務院總理李克強。（圖／記者陳政錄攝）

▲博鰲亞洲論壇2019年年會在海南召開，蕭萬長27日率台灣工商界代表，會見大陸國務院總理李克強。（圖／記者陳政錄攝）

兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長率近30位台灣工商界代表，於博鰲亞洲論壇期間會見李克強，陸方涉台官員國台辦主任劉結一、海協會長張志軍也一同出席。

蕭萬長反映，面對中美貿易摩擦、大陸投資環境劇變，台商在陸面臨經營挑戰，盼陸方加以重視、解決台商問題，並落實31條措施。

▲▼博鰲亞洲論壇2019年年會在海南召開，蕭萬長27日率台灣工商界代表，會見大陸國務院總理李克強。（圖／記者陳政錄攝）

▲蕭李會陸方官員劉結一、張志軍等出席。（圖／記者陳政錄攝）

李克強則先在致詞開頭時表示，「我們同根同系的同胞，堅持『九二共識』和一個中國原則，反對台獨」，這對兩岸人民來說，涉及未來發展。

李克強說，我們願意促進兩岸經濟文化交流，歡迎台商來大陸投資興業。因此，他強調陸方將注意聽取台資台胞意見，推動給予同等待遇，也會有新的措施，「總之凡是有利於台胞的事情，我們都會盡力去做，盡量做好」。

▲▼博鰲亞洲論壇2019年年會在海南召開，蕭萬長27日率台灣工商界代表，會見大陸國務院總理李克強。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／記者陳政錄攝）

蕭萬長指出，這是他第13次參加博鰲論壇，這次大會主題是「共同命運、共同行動、共同發展」，這和兩岸共同市場基金會倡導的理念一致。

因此蕭萬長在「蕭李會」後召開記者會時指出，他向李克強闡述「兩岸共同市場」建立的基本理念後，希望大家能有更多機會，坐下來談。

他也透露與李克強會見內容，表示面對台商的問題反映，李也回應「惠台31項措施」不是光說，而是要作到，並「落到實處」。蕭萬長說，陸方很有誠意解決台商問題，並表示通案情況他們多數都了解，但對於台商的「個案問題」，還需國台辦與兩岸企業家峰會一同解決。

▲▼「蕭李會」後，蕭萬長召開記者會說明情況。（圖／記者陳政錄攝）

▲「蕭李會」後，蕭萬長召開記者會說明情況。（圖／記者陳政錄攝）

「蕭李會」結束後，台灣代表團明天下午還將出席兩岸企業家圓桌會議，屆時劉結一將出席傾聽台商意見，結束後一同參與國台辦晚宴。

►►李克強會蕭萬長　提「九二共識、反對台獨」承諾對台有新實惠

►►會李克強談外商投資法　蕭萬長：大陸給台商「兩層保障」

▼蕭李會現場，本次是蕭萬長第三度在博鰲亞洲論壇年會期間，與李克強會面。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼博鰲亞洲論壇2019年年會在海南召開，蕭萬長27日率台灣工商界代表，會見大陸國務院總理李克強。（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：2019博鰲亞洲論壇,海南博鰲論壇,劉結一,蕭萬長,李克強,兩岸共同市場,海南,兩岸關係,兩岸,習近平

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