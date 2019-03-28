解讀司法36條／放寬身份認定　訴訟享「同等待遇」

▲大陸最高人民法院公布「司法服務36條」。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸最高人民法院公佈「司法服務36條」，中國政法大學國際經濟法學院副教授馮霞指出，這為台胞和台企保障各項實體權利和訴訟權利，像是放寬「當事人身份認定」，現在只需要台胞證或台灣居民居住證即可委任律師，省去過往要行文海基會和海協會，取得相關認證的繁雜流程。

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馮霞曾多次前往台灣進行司法交流，她在接受《ETtoday新聞雲》專訪時提到，「司法服務36條」涵蓋四個面向，並將「保障實體權利和訴訟權利」放在第一部分，一共有10則條文，佔全文的3分之1，可以說「為台胞、台企依法全面保障各項實體權利和訴訟權利」。

馮霞舉例，以前台籍當事人打官司，除了需以台胞證辦理手續聘請律師，還得申請海基會和海協會的認證才能進行訴訟，不過，「司法36條」列出新的細則，僅需出示台胞證或台灣居民居住證即可。她認為，「這代表居住證的使用落到實處，進入司法服務體系中」。

▲大陸最高人民法院。（圖／記者曾俊豪攝）

馮霞提到，福建法院聘請台胞擔任涉台案件的陪審員，此做法已行之有年，而這次的條文也將其擴大，開放各地法院聘請台灣民眾當陪審員等職務，一方面會提高涉台案件調解的成功率，一方面也能讓台灣民眾瞭解大陸的司法體系。

她表示，「司法36條」讓台灣民眾、企業享受「同等待遇」，也有些條文是「優惠待遇」。她舉例，大陸的刑法規定，當事人在刑事拘留期間原則上不開放親屬探視，但考量台灣直系親屬的權益與訴求，這次在條文中明定「受審在押的台灣被告人，其監護人、近親屬申請會見，經審查認為不妨礙案件審判的，應當准許」，便是人性化的考量。

馮霞認為，在此範疇上，最高法院的條文凸顯了「人性化」，也因此，「司法36條」不僅是同等待遇，特殊情況下，也給予台灣民眾「優惠待遇」，甚至是「超出待遇」的標準。

而在兩岸司法領域交流上，她則以政法大學海峽兩岸青年創業法律實踐基地為例，這是大陸第一個法律相關的兩岸創業基地，在「司法36條」公布後，有望為兩岸青年在法律領域搭建交流平台。

▲學者認為「司法服務36條」保障台灣民眾和台商的實體權利和訴訟權利。（圖／記者曾俊豪攝）