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微波能量滅癌細胞！港中大完成亞太首宗經氣管微波消融術

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▲於混合手術室進行「經氣管微波消融術」的實況。（圖／翻攝自香港中文大學網站）

▲於混合手術室進行「經氣管微波消融術」的實況。（圖／翻攝自香港中文大學網站）

記者馬叔安／綜合報導

香港中文大學醫學院團隊4日順利完成亞太區首宗混合手術室「經氣管微波消融術」，以微波能量殺死癌細胞，並已成功為3名肺癌病人進行治療。據了解，這種整個手術需時約10分鐘至20分鐘，並且無疤，又可減低手術併發症所引致的風險，為病人帶來新的治療選擇。

《文匯報》指出，83歲的陳婆婆（化名），7年前以微創手術切除右肺葉的腫瘤，今年發現左肺葉出現病變，遂選擇以經氣管微波消融術進行手術，術後沒有傷口，痛楚亦較當年的微創手術大減。

據了解，早期肺癌患者的治療方法是開刀切除腫瘤，但是傳統手術難免留下疤痕及創傷，「經氣管微波消融術」，可準確地經支氣管將消融導管帶到肺癌組織位置。

▲於混合手術室進行「經氣管微波消融術」的實況，圖為透過仔細分析術後的電腦掃描，確認充分消融腫瘤。（圖／翻攝自香港中文大學網站）

▲於混合手術室進行「經氣管微波消融術」的實況，圖為透過仔細分析術後的電腦掃描，確認充分消融腫瘤。（圖／翻攝自香港中文大學網站）

中大醫學院外科學系心胸外科組副教授吳士衡醫生指出，最新的經氣管微波消融術，可免卻對肺癌病人造成創傷和痛楚，經氣管微波消融術是由病人口部將消融導管放進體內，並透過實時360度斷層電腦掃描影像，以即時確定消融導管的位置正確。

▲接受「經氣管微波消融術」治療肺癌的病人。。（圖／翻攝自香港中文大學網站）

▲接受「經氣管微波消融術」治療肺癌的病人。（圖／翻攝自香港中文大學網站）

吳士衡表示，「隨着機械氣管鏡技術的發展，我們相信日後能更準確及更快捷地將『經氣管微波消融術』的導管，放進肺癌組織，有望縮短整個手術所需的時間兼進一步減低出現併發症的風險。」

港中大網站指出，建議應用「經氣管微波消融術」於以下類型的病人：

－　因年長、有長期病患、肺功能不足或其他個人原因不宜接受肺部手術的原發性肺癌病人。
－　被發現肺部有細小的「磨玻璃影」、有機會是癌症前期或極早期肺癌的病人。
－　癌細胞由其他器官擴散至肺部的病人。
－　於罹患肺癌的同一肺組織位置，曾進行電療的病人。
－　患有多發或雙側肺部癌症而需局部控制的病人。

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