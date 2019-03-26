賄賂聯合國外交官　胡慧中老公何志平在美被判關3年

▲ 何志平與資深影星胡慧中（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

前香港民政局局長何志平涉嫌賄賂聯合國外交官，25日在曼哈頓南區聯邦法院被宣判七項罪名成立，判處監禁3年及40萬（美元，以下同）罰款。對此，何志平的辯護律師金艾德（Edward Kim）表示，由於先前已服刑16個月，抵銷後預計何志平再被關押15個月，就可返回香港。

法庭上，何志平表示，願意承認所有罪名，並努力將內心的「絕望」轉化為對社會有益的事情。他說，在服刑期間，曾在紐約曼哈頓懲教中心進行英語授課、簡歷寫作與公開演講，「我願意負擔所有責任，我感到非常抱歉。」

▼何志平在法庭上落淚。（圖／路透）



談到曾紅極一時的影星妻子胡慧中與92歲母親，何志平拭淚，「我的妻子失去他的母親，我卻不能陪在她身旁，握著他的手。」談話結束後，他向法官說，今後也會持續推動公益，持續為社會大眾服務，「請接受這種尊重與感激之情」，並後低頭鞠躬。

▼何志平與妻子胡慧中。（圖／CFP）



金艾德說道，辯護團隊對於審判結果感到滿意，但補充，「我們仍會保有上訴的權利。」

前檢察官帕特里克辛表示，由於何志平年事已高，且犯罪後充滿悔意、持續幫助獄友、進行公益，所以辯方要求的從寬量刑是「應該被贊同」的。

何志平曾幫助中國華信能源有限公司(CEFC)，行賄查德（Chard）總統200萬元及烏干達（Republic of Uganda）總統、外交部長50萬元，以取得查德與烏干達的天然能源，被裁定違反美國《海外反腐敗法》和洗黑錢等7項罪名成立，在2017年11月被捕入獄。

▼2018年11月26號在紐約召開的法庭，何志平身穿紫色上衣。（圖／達志影像／美聯社）

