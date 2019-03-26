香港再爆「海關人員」中鏢麻疹　機場失守再添3員工染病

▲香港爆麻疹疫情 。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

麻疹疫情肆虐港澳，有空服員和機師相繼確診。香港衞生防護中心26日下午6時公布疫情最新情況表示，截至今天下午4時為止，共有25宗麻疹個案，其中3人在機場工作，分別任職機場保全和店舖銷售員。據了解，另有一名海關官員也確診感染麻疹。香港衛生防護中心總監黃加慶表示，疫情不排除將出現社區小型爆發。

據《明報》報導，截至今天下午4時為止，香港新增5宗麻疹個案，今年至今確診個案增至25宗，其中包括兩名11個月大的女嬰及6名在香港國際機場工作的員工，以及2名在航空公司工作的機組人員。

另據香港電台報導，香港衛生防護中心總監黃加慶表示，目前共有8名在機場工作人士確診麻疹，全部都是成年人，包括機艙服務員、行李處理員、機場保安及機場店舖銷售員等，「不排除將出現社區小型爆發」。

▲若感染麻疹，皮膚會出現紅疹。（圖／翻攝疾管署網站）

香港衞生防護中心發言人提醒，麻疹的潛伏期可長達7至21日，沒有麻疹免疫力的接觸者如受感染有可能於潛伏期內出現相關病徵。此外，接觸者應觀察若於潛伏期內出現麻疹病徵，包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸。」