周五起3天「兩波雨勢襲全台」北部下周低溫14度　清明連假天氣出爐

▲氣象局說，周五鋒面通過及東北季風增強，各地降雨機率提高。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

把握好天氣！中央氣象局表示，今天（28日）吹著偏南風，各地天氣穩定，清晨舒適到稍涼，氣溫20度上下，白天各地高溫預計可達30度以上。天氣風險公司總經理彭啟明說，周五（29日）下半天開始，鋒面會逐漸接近北台灣，中部以北應有較多雨勢，周日（31日）還有波對流雲系接近，也會轉陣雨；下周一（4月1日）、下周二（4月2日）北部空曠地區低溫有機會到14、15度。至於4天清明連假天氣如何？氣象局預報僅東半部有局部降雨。

氣象局說，周五鋒面通過及東北季風增強，周六（30日）東北季風影響，北台灣的氣溫逐漸下降，各地降雨機率提高，尤其周六水氣較多，全台都有降雨的可能性。

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氣象局指出，周日（31日）至下周二東北季風持續影響，中部以北及東北部天氣較涼，南部地區及花東早晚也頗有涼意；這段期間水氣由多轉少，周日受華南雲雨區東移影響，各地易有斷斷續續的降雨，有時雨勢會較為顯著；下周一開始轉乾，降雨範圍逐漸縮減，剩下東半部、北部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

▼北部周日起低溫探15度。（圖／氣象局）

氣象局表示，下周三（4月3日）東北季風減弱，風場轉為偏東風，各地氣溫開始回升，東半部地區及中南部山區仍有小範圍降雨，其他地區為多雲到晴；下周四（4月4日）至下周六（6日）大致為偏南風環境，氣溫持續回升，僅東半部地區有局部降雨。

彭啟明在臉書說，周五下半天開始，鋒面會逐漸接近北台灣，這波鋒面的強度和水氣仍然在變化當中，接近到台灣時的雨量及範圍仍有不確定性，中部以北應該有較多雨勢，中南部雲量增多偶陣雨；雨勢大約到周六下半天稍微緩和，而周日還有波對流雲系接近，也會轉陣雨。

彭啟明指出，而鋒面後的東北風，周五下半天溫度會稍降，但不會降太多，北部低溫約17到19度，和目前相比約降2到3度，白天因雲量多，上升幅度有限，約25到26度；下周一、下周二東北風會增強，預期溫度會明顯下滑，北部低溫有機會降到15、16度，空曠地區低溫有機會到14、15度；下周三開始會逐步回溫轉晴，這在北部東半部很明顯，但中南部則較少變化。