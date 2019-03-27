冷氣團4月報到？周五起3天全台有雨　吳德榮：下周一二北部降至12度

▲周五鋒面通過，全台轉為有雨天氣。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，下周一（4月1日）清晨冷空氣最強，下周二（4月2日）清晨再加上「輻射冷卻」的作用，這兩個時段台北市低溫皆有觸及14度的機率，空曠地區也將降至12度左右。對此，氣象局則說，屆時預估中部以北低溫15、16度。

氣象局表示，今天（27日）東北季風減弱，風向漸轉南風，氣溫持續回升，北部及東半部預計高溫約27、28度，中南部高溫可達30至32度，但早晚仍較涼，各地低溫約18至21度，西半部日夜溫差較大；天氣相當穩定，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨。

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氣象局指出，周四（28日）仍吹溫暖南風，氣溫偏高，各地高溫可達30度左右，有夏天的氣氛；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨。

氣象局提醒，周五（29日）、周六（30日）鋒面通過及東北季風增強，這兩天北部及東北部天氣稍轉涼，各地降雨機率提高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

▼周五鋒面通過，北部高溫明顯下降。（圖／氣象局）

氣象局預報，周日（31日）至下周二東北季風持續影響，中部以北及東北部天氣較涼，預估低溫約15、16度，其他地區早晚亦涼；周日華南雲雨區東移，水氣仍偏多，各地仍有短暫陣雨；下周一開始降雨範圍逐漸縮減，剩下北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；下周三（4月3日）至下周五（4月5日）東北季風稍減弱，氣溫略回升，迎風面降雨趨緩。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，周日第二波鋒面接踵而至，鋒後有強冷空氣，各地皆有降雨機率，天氣更濕冷；下周一天氣轉乾、早晚很冷；下周二各地晴時多雲，白天氣溫回升，但早晚氣溫仍很低。

吳德榮表示，4月若有大陸冷氣團（定義為台北市≦14度）影響台灣很特別嗎？其實2017、2018年都有發生過，2017年甚至於是強烈大陸冷氣團；最新模式模擬顯示，下周一清晨冷空氣最強，下周二清晨再加上輻射冷卻作用，這兩個時段台北市低溫皆有觸及14度的機率，空曠地區也將降至12度左右。

吳德榮說，故屆時若有4月的大陸冷氣團發生也不用太驚訝，但由於是模擬5、6天後的狀況，模式仍在調整中，需要持續觀察。