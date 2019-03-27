辜寬敏自曝：賴清德曾致電「叫我不要批評蔡英文」

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

獨派大老辜寬敏日前表態支持前行政院長賴清德參選2020，並認為「蔡賴配一點意思都沒有」，他27日再次強調，蔡賴配「沒必要」，兩人作風完全不同，副總統只是配套，一點權力都沒有，並說賴清德在登記參選前曾希望他「不要批評蔡英文總統」，認為以賴清德的人格來說，絕對不會讓蔡英文變成跛腳總統。

賴清德宣布參選後，民進黨成立5人協調小組，據傳將可能協調出「蔡賴配」。辜寬敏24日表示，「我一向是支持賴清德」，更直言，「蔡賴配一點意思都沒有」。辜寬敏今重申，「蔡賴配沒必要」，因為兩人作風完全不同，而且台灣的副總統是配套，一點權利都沒有，有也好、沒有也好，所以不管誰做總統、誰做副總統，不過是解救蔡英文的問題而已，這不是國家政治上應為之事。

而在賴清德18日登記參選前，辜寬敏說，賴清德有打電話給他，表示這次下了決心要競選總統，這與辜原先想的一樣，但意外的是，賴清德還拜託他，「不要再批評蔡英文總統」，如此能凸顯賴清德的人格，「可以相信這個人」，賴清德更強調，如果是他當選，在蔡總統任期之內，「絕對支持蔡總統，不會讓她變成跛腳」。

辜寬敏強調，賴清德參選總統，對台灣政治正常化來說是非常好的發展，並對下次選舉非常有信心，「賴清德參選對台灣政治安定是很大的助益」。