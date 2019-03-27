博鰲台商聲音／AI取代8億人？　陳文琦：靠政策和技術來解決

▲威盛集團董事長兼首席執行官陳文琦。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／海南博鰲報導

博鰲亞洲論壇2019年年會3月26到29日於海南舉行，在27日上午的「『AI+』時代來了嗎？」分論壇中，作為唯一台商代表，威盛電子董事長陳文琦表示，AI對社會的影響有兩個議題值得關注，分別是就業和教育，其中前者需要靠政府政策和技術發展來解決。

威盛電子是台灣積體電路設計公司，陳文琦同時也是宏達電董事長王雪紅的丈夫。面對AI世代來臨，陳文琦坦言，「在2030年，全球會有8億的工作被取代到，大家仔細的想一想，這是一個非常驚人的數據」，同時，要讓全民盡量的了解AI、學習AI也至關重要。

▲博鰲亞洲論壇2019年年會27日上午舉辦分論壇–「AI+」時代來了嗎?



如何解決這兩項問題，陳文琦坦言，需要靠政府的政策，以及技術發展的層面來解決，首先是「目前大家在談怎麼樣讓絕大多數群眾可以被好好的安排，這當然是需要一個很好的管理機制」。

他進一步提到，面對未來，「我個人覺得最重要的語文有三種，第一種是英語，第二種是語文，第三種是電腦文，電腦文裡面最重要的就是AI」。

陳文琦也指出，硬體驅動AI的發展和革命相當重要。他舉例，「現在的CPU現在是談8核，有的時候服務器可以有120個核或者是156個核等等」。他說，真的談及智能領域的時候，好比我們的大腦，有數十億的神經元，而且他們不是被動連接的。「要超過現在的架構量，我們要突破這一點」。

提及AI對就業帶來的改變，攜程旅行網首席傳播關席偉航指出，攜程過去最多有1萬5000個人工客服，每天接通100萬通電話、閱讀100萬封電子郵件，但實際上許多問題、內容是相同的，如果我們透過AI就可以解決許多問題。他說，因為現在加上員工五險一金等負擔，解決一張訂單的人工客服成本高達13元人民幣。

▲攜程旅行網首席傳播官席偉航。

陳文琦指出，其實歷史很短，但人類是最會用工具的生物，我們用了石器，用了鐵器，AI是最好的工具。因此他認為，「我們要了解這個工具，盡量的使用這個工具，怎麼樣做一個人，而不是和機器競爭。 100年之後，會比現在更美好世界，只要我們知道怎麼樣使用這些工具」。