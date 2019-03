男生當醫師…女孩註定當護理師　網狂轟「小孩萌照」：根本歧視

▲照片中可見男女分別被賦予不同的期待。(圖/翻攝自推特/Medical Shots)

推特近期瘋傳一張照片,可見留著長髮的小女孩穿著粉紅色衣服,上面寫著「護理師正在受訓中」,她牽起小男孩的左手,男孩的綠色上衣則寫著「醫師正在受訓中」。這張相片引起許多網友質疑是在加深性別刻板印象,並紛紛進行改圖,希望扭轉原PO的觀念。

貼出這張相片的推特頁面Medical Shots有22.5萬名網友追蹤,分享照片的同時還寫道「這好可愛,不是嗎?」然而,相片所呈現的訊息是小女孩要當護理師,小男孩則是被貼上當醫師的標籤,引起許多人不滿。

對此,網友紛紛提出疑問,「為什麼她不能是醫生,為什麼男生不能是護理師」、「孩子很可愛,但背上的性別歧視不可愛」、「這張照片是1950年來的嗎」、「抱歉,我處在的是女人也能當醫師的世界」。也有男網友後製圖片,2位小孩的背後都寫上了「專業醫療人員受訓中」。

