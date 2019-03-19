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遭女兒丟養老院！83歲嬤「爬2公尺柵欄」逃跑…摔地淚吼：想家了　警鼻酸

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▲▼遭女兒丟養老院！83歲嬤「爬2公尺柵欄」逃跑…摔地淚吼：想家了　警鼻酸。（圖／翻攝自看看新聞）

▲老母跌在地上超狼狽。（圖／翻攝自看看新聞）

網搜小組／綜合報導

「我......我想家。」江蘇鎮江一名83歲老母被女兒送到養老院裡，住了1年多來，女兒、女婿也鮮少來探望她，久了便心生寂寞，趁護理師不注意的時候，步伐緩慢地走到園區邊界，翻過2公尺柵欄來到戶外，但年紀已大的她摔落在地，又被員警抓了回去，讓她不斷淚崩說「我只想要回家。」

老母的女兒、女婿定居在浙江杭州，但近年身體不適的關係，也無心力照顧83歲老母，只好先送到江蘇養老院，請專業的醫療團隊來照顧，但平日工作太忙，再加上需要看病治療，前往養老院探望的次數越來越少，也疏忽了媽媽需要她的關懷。

▲▼遭女兒丟養老院！83歲嬤「爬2公尺柵欄」逃跑…摔地淚吼：想家了　警鼻酸。（圖／翻攝自看看新聞）

▲警方到現場後幫忙扶起阿嬤。（圖／翻攝自看看新聞）

83歲老母眼見女兒、女婿長久沒有來看她，住在養老院1年多來，不時想要逃跑，想要偷偷回家一趟，但次次都失敗，最終結局都是被抓回去，繼續關在雖然醫療設備完善，卻沒有感情猶如「監獄」的養老院裡。

老母近期內心寂寞越來越擴大，便趁著護理師不注意的情況下，默默攀爬2公尺多的柵欄，最終順利逃了出來；但畢竟年歲已有了，跳下柵欄時腳大扭傷，只能坐在路邊哀號，引來路人注目並報警。

▲▼遭女兒丟養老院！83歲嬤「爬2公尺柵欄」逃跑…摔地淚吼：想家了　警鼻酸。（圖／翻攝自看看新聞）

▲阿嬤很怕再被送回去。（圖／翻攝自看看新聞）

員警接收到通報後立刻趕到現場扶起腳一拐一拐的阿嬤回到警車上，再詢問一些簡單問題來瞭解，但阿嬤卻聲稱自己「剛剛走路撞到樹上的」，理由實在太牽強，他便起了疑心問「老太妳該不會是這養老院的吧？」

沒想到話一落，阿嬤立刻神情緊張回說，「不是，絕對不是，我不去這個地方，我不去，我要回家」，反應極為激動；在員警多次耐心的詢問下，她終於泛淚鬆口說，「家裡一個人都沒有，女兒、女婿也在外面看病，我一直都想回家，我想家。」這一席話，現場員警都鼻酸了。

網友看了紛紛留言說，「老人歲數大了 就想回家 這可能就是葉落歸根吧」、「老人就是覺得自己家裡最舒服，哪怕是一個人」、「女兒也60歲了吧,還生病,老太太是想回去照顧好女兒」、「什麼原因讓老太太寧願翻牆也不願意住養老院了」、「老人都覺得要死也要死在家裡」。

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▲▼遭女兒丟養老院！83歲嬤「爬2公尺柵欄」逃跑…摔地淚吼：想家了　警鼻酸。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼遭女兒丟養老院！83歲嬤「爬2公尺柵欄」逃跑…摔地淚吼：想家了　警鼻酸。（圖／翻攝自看看新聞）

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