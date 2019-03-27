韓國瑜會中聯辦、國台辦　陳致中法院控告「外患罪」

▲陳致中率黨籍議員赴地院控告韓國瑜「外患罪」。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪正達、賴君欣／高雄報導

就在高雄市長韓國瑜訪陸行程結束前一天，民進黨高雄市議員陳致中與多位黨籍議員27日前往高雄地院按鈴控告韓國瑜，認為韓涉及刑法《外患罪》第104條「意圖使中華民國領域屬於他國」，除了痛批韓國瑜賣台外，更強調「將台灣送給北京」，不過隨行採訪的新聞局長王淺秋也反擊「出訪港澳只是經濟文化上的交流，與控告事實不符」。

陳致中表示，中聯會是北京派駐在香港，並實質統治香港的單位，在政治基礎上就是一國兩制，目前就算是香港特首都會避免跟中聯辦接觸，但韓國瑜卻偷偷摸摸，被人抓到後才承認，當他走進中聯辦的那一刻就等於默認並接受一國兩制，讓台灣成為中國的一部分。

陳致中也強調，韓國瑜25日在深圳與國台辦主任劉結一會面，劉當面就提「習五條」，亦即堅持一個中國原則來實現統一目標，制度性安排一國兩制台灣方案，韓國瑜明明知道對方的立場還欣然接受九二共識。

另外，針對農產外銷訂單部分，陳致中也痛批韓「簽的是訂單還是MOU都還不知道」，且對方廠商很多都是大陸官方控制的企業，此舉也更讓人懷疑是政治訂單，如果出賣主權拿到50億訂單，那台灣人民就可以接受嗎？

▲陳致中表示不必用訂單換國家主權。（圖／記者賴君欣攝）