朱立倫直播談兩岸：雙門和平生活圈、金廈大橋軌道運輸化

▲前新北市長朱立倫。（資料照／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

前新北市長朱立倫參選總統，近日在臉書發表影片，聊聊未來若當上總統將推動的政策。27日晚間，朱立倫在臉書直播談兩岸，將打造雙門和平生活圈、金廈大橋軌道運輸化，為當地居民帶來生活便利、促進經濟發展。

朱立倫表示，「雙門和平生活圈」的具體內容為四通八達，四通分別是通水、通電、通氣、通車。目前以金門一度電發電成本13元，馬祖是18元，民國107年全年兩地共用掉約2億2千萬度電，如果我們向對岸以3-4元購電，一年下來可以為政府省下20億元左右的支出。

朱立倫說，四通中，最重要的是「金廈大橋鐵路化」，讓金門、廈門的火車和地鐵雙接軌。從金門，就可以直接搭火車連結大陸鐵路網到全大陸各省市，從金門，就可以直接搭地鐵和廈門融成共同生活圈；每年全大陸地區以及東南亞的華僑到廈門的3000萬遊客，只有五分之一的人，也就是600萬人到金門一日遊，平均一天就可以有2萬個遊客到金門。

朱立倫分析，而鐵道跨海大橋每一班列車可以載來上千個客人，也只有鐵道才可載大量旅客過來，而這些大陸旅客只要一下火車，所有的購物、交通，全要在金門消費，一年就可以給金門地區帶來近200億的營收，也可以帶動台灣相關產業發展。

另外針對國安議題，朱立倫要大家不用擔心，若真的發生兩岸緊張，可以暫時關閉、切斷掉鐵路一段，暫時封關保障國防安全。

朱立倫強調，只有以和平王道的宏闊心胸，大方開展兩岸關係，台灣才能在永續和平的基礎上，邁開大步，突破困局，重拾往日經濟榮光！