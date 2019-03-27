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第一次酒駕撞死人判死刑？柯文哲：要把酒癮當毒癮來處理

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記者陳家祥／台北報導

為了遏止酒駕，有立委提出在下一波修法中，應該第一次酒駕撞死人就可處死刑，才能真正隔離酒駕惡行。對此，台北市長柯文哲認為，處罰是蠻嚴重的，但只有處罰還是沒有解決問題，徒法不足以治刑，「他就是有病，你再怎麼處罰他還是照犯，所以應該要有一個酒癮的治療方式。」

為了遏止酒駕，立院除了要修正「道路交通管理處罰條例」的行政裁罰外，下一波修法將處理刑法相關規定。此部分，法務部提出酒駕「累犯」撞死人最高可處死刑，但不少立委認為會讓酒駕者心存僥倖，應該第一次酒駕撞死人就可處死刑，「有第一次就沒有第二次」。

對此，柯文哲27日受訪時說，昨天看那立法是蠻嚴重的、處罰蠻重，不過坦白講，只有處罰還是沒有解決問題，酒駕1次、2次要接受治療，好像少掉一個後續醫療的處置方式。

柯文哲表示，酒駕在某一種條件下要強制治療，「像酒癮那東西，你再怎麼處罰他也沒有用，他是需要治療的，所以我常常說，把毒癮跟酒癮當病人處理長期來看是正確的。

媒體追問，酒駕害命判死刑的震撼力是夠的？柯文哲說，酒駕當然是不好，自己也覺得不對，重法是可以，但徒法不足以治刑，「你只有處罰，他就是有病，你再怎麼處罰他還是照犯，所以應該要有一個酒癮的治療方式。」
 

▲▼台北市長柯文哲針對時事回應副發言人黃瀞瑩陪同。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲針對時事回應。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,酒駕

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