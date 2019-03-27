訪美前找妙天談選總統？柯文哲嘆：每個人都在逼我選總統

記者陳家祥／台北報導

外傳台北市長柯文哲在訪美前夕，曾秘密拜會擁有30萬黨員的「國會政黨聯盟」主席妙天禪師尋求支持，過程中還談及總統議題；而妙天不只斷言柯文哲「會選總統」，還會幫柯連署通過參選門檻。對此，柯文哲27日受訪時避談此事，稱跟妙天是「間接關係」，還說選總統「外面比我們還熱心」；最後柯表示，「奇怪，好像每個人都在逼我。」

柯文哲受訪時大方承認訪美前有拜會妙天，至於有無談到選總統？他表示，本來我會找他（妙天）是因為他跟徐欣瑩、徐世勳姐弟很好，「其實我不是跟妙天有直接關係，我是跟徐世勳、徐欣瑩比較好，所以是間接關係。」

至於妙天斷言會選總統、會提早宣布，甚至還要幫忙連署鋪路，柯文哲說無奈表示，「奇怪，我常常在媒體讀到我的計畫，奇怪，我們都還沒確定想法為什麼外面都…」；他表示，聊天歸聊天，「這個（選總統）常常是外面比我們還熱心。」

而和妙天合作是否是加分？柯文哲說，我們常常在社會上朋友要多、敵人要少，所以常常會拜訪很多人跟很多人聊天。

媒體追問，若接受妙天的連署支持，是否會支持妙天所提出的立委人選？柯文哲反問，「他有什麼立委人選？」，並表示「再講吧」。最後柯說，選不選這個不要現在問，「我們還是一樣準時工作、準時上班。」

柯文哲也感嘆，「奇怪，好像每個人都在逼我」、「為什麼每天問我要不要選總統？」

▲台北市長柯文哲針對時事回應。（圖／記者林敬旻攝）