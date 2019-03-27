王金平二會馬英九：東南西北「聊整個地球的事」





▲王金平二會馬英九、總統府前副秘書長蕭旭岑。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

前立法院長王金平27日上午二度前往前總統馬英九卸任元首辦公室，拜會馬英九請益。王金平會後轉述，兩人聊「東南西北」，氣氛很好，像經濟、核能、兩岸、新貿易、「整個地球的事」，聊得很愉快，黨內的事都不談，也沒有聊選舉。

馬英九基金會執行長、總統府前副秘書長蕭旭岑轉述，主要是針對世界情勢、經濟議題、兩岸關係、核能議題，王院長稱讚馬英九執政時外交活絡、兩岸關係良好，比對現在的執政黨不太一樣，包括九二共識的核心意涵就是兩岸和平穩定現狀，蔡政府卻不承認，因此，發生不少問題，馬英九也覺得遺憾，他也透露此次會談是一個多禮拜前約的。

王金平會前時則表示，會問及對黨內初選的意見，今天應該不會談到他個人的事，「還有很多事情都值得他去請益，想聊什麼就聊什麼」。至於是否會就近來黨內總統初選紛擾與馬交換意見，王金平說，「或許會吧」。

國民黨中央力拱高雄市長韓國瑜參選2020總統，近日再傳出，韓國瑜將於清明連假期間、訪美前正式表態。王金平對此只表示，「很好啊」，關於這個表態時間點韓國瑜有無事先告知，他說「我沒有跟他聯絡」。至於與韓國瑜是否仍心意相通？王金平則說，「沒有改變啊」。

王金平透露，下個月初他會和韓國瑜見面，他安排工業總會要去高雄，看看投資環境，2日晚上會舉辦大型餐會，市長韓國瑜則是會出席3日的說明會，屆時兩人就會碰面。