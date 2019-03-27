　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市三議員拚連署800名黨代表：開臨全會徵召韓國瑜

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市長當選人韓國瑜；選前之夜▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員鍾小平、王欣儀、張斯綱與14位黨代表27日召開記者會，宣布串連全國1600位黨代表，希望至少過半連署，呼籲黨主席吳敦義召開臨時全國代表大會，徵召韓國瑜代表國民黨參選2020總統，預計半個月內連署完成。

鍾小平表示，民意跟黨意很重要，目前民調都是韓國瑜贏，因此他們要讓黨意更有正當性，兩個指標，第一，黨主席的鼓勵，大家看得很清楚，吳敦義也希望韓國瑜選，再來就是黨代表，他們會跑遍22縣市，爭取黨代表與黨部主委的過半支持，來補足韓國瑜黨意的不足，讓他黨意民意都完整，國民黨用八人花轎徵召他。

王欣儀表示，不管從從民意或黨意，看到民意的呼聲，徵召韓國瑜已經勢不可擋，不管用任何方式，只要符合民意，徵召韓國瑜餐選總統，都會竭盡所能嘗試，除了之前在街頭、網路發動連署，已經連署6萬多人，現在要串連黨代表，從北到南遍地開花，讓民意展現出來，讓韓國瑜知道大家對他的肯定。

王欣儀說，一定要韓國瑜出來，才能夠推翻民進黨，打敗台北市長柯文哲，國民黨這一仗不能輸只能贏，國民黨要成為人民最大黨。

張斯綱則表示，面對初選方式的爭議，國民黨的支持者已經有不耐煩的情緒，認為拖拖拉拉不夠明快，讓外界質疑「大人是不是又在勾心鬥角的事情」，對於國民黨團結形象與2020勝選，都是負面的做法，距離大選剩八個月，「我不認為有多少時間可以拖。」

「黨中央趕快把韓國瑜找過來，就不要辦初選了！」，張斯綱認為，初選出現候選人你一言我一語的現象，容易被解讀成國民黨內鬨，要徵召就大大方方，就趕快做，如果韓國瑜不同意就趕快辦初選，要迅速整合成一支精壯的隊伍，這是最強烈、最簡單的訴求。

ET快訊
天菜萌妹18歲就500人斬！一天睡4男…男友超綠全知情
高嘉瑜打算凍卵！打槍20年男友　國外借精生混血娃
蔡英文抵夏威夷　傳大陸LA副總領事策動僑團、幫派到飯店騷擾
韓國瑜訪廈門　數十台籍社區助理突現身陳情

關鍵字：韓國瑜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／陪徐欣瑩直播吃早餐　柯文哲談台灣薪資：平均5萬開玩笑？

與丁守中互動少？連勝文大笑3聲　游淑慧跳出來解圍

找副市長篩選參選人市政不中立？　柯文哲：不是利用上班時間

影／諷賴清德年輕人薪資哪有平均5萬？柯文哲：又不是票選幹話王

影／柯媽媽跑行程更認真　柯文哲：叫得出里長名比我還多

影／國慶新北提早掛國旗台北慢半拍？柯文哲：這麼早掛幹什麼

「丁」緊市政愛東區生活館開幕！　丁守中烤雞蛋糕請民眾享口福

赴日本演講談中共勢力　姚文智指：統派媒體照餐三攻擊我

朱立倫直播談兩岸：雙門和平生活圈、金廈大橋軌道運輸化

快訊／2020總統大選安維對象增加　國安局：最高可保護6組候選人

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

王嘉爾頻被打臉委屈「我臉好腫」　蕭敬騰秒安慰：你怎麼樣都帥

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　 癱軟坐地全身顫抖...網：太敬業

朱立倫直播談兩岸：雙門和平生活圈、金廈大橋軌道運輸化

快訊／2020總統大選安維對象增加　國安局：最高可保護6組候選人

「韓國瑜條款」針對性立法？蔣萬安怒問陸委會：他何時替一國兩制背書

背著破殼的蝸牛...社子島居民北市府前怒吼：還我居住權

護國安！陸委會設韓國瑜條款　侯友宜：中央不要畫地自限

韓國瑜訂單背後有中資？國安局長彭勝竹：中聯辦是香港的地下政府

高市毒防局長楊華中報到前一天請辭　第二位「未上任就不幹」官員

快訊／蔡英文抵夏威夷　傳大陸LA副總領事策動僑團、幫派到飯店抗議

王金平二會馬英九：東南西北「聊整個地球的事」

快訊／韓國瑜拜訪廈門台商　台籍社區助理揪團要韓市長做主

台鐵松山車站疑情侶吵架　男子「拿水果刀」追趕女友

嘿咻完付不起2297元！他模仿電視劇情節　捂死女網友藏屍行李箱

韓國瑜會中聯辦、國台辦　陳致中法院控告「外患罪」

甜點店喬債警拒當保全　南市議員嗆女所長「坐穩一點」

朱立倫直播談兩岸：雙門和平生活圈、金廈大橋軌道運輸化

Galaxy A20、A30大螢幕、大電量新上市　A8s也推新色搶女性商機

防非洲豬瘟！活豬、屠體運輸車輛不裝「追蹤系統」最高罰15萬

台灣永旺信用卡驚爆退出台灣　信用卡6月1日起失效

沙鹿貨車駕駛「疑超載+恍神」　竟跨分隔島衝撞曳引車

中壢鬧區摩鐵深夜槍響　男太陽穴挨轟「一槍斃命」

政治熱門新聞

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民..

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

高嘉瑜想凍卵　國外借精生混血娃

陸委會恐罰50萬！韓國瑜：腦袋..

朱、王不滿徵召式初選　韓國瑜：..

2020選不選　韓國瑜神回：老..

訪陸5天搶52億訂單　陸委會想..

快訊／韓國瑜拜訪廈門台商　台籍..

即／蔡英文抵夏威夷　傳大陸駐L..

柯文哲出訪筆記「交流波士頓生技..

深圳甜美女記者屢破關　韓國瑜失..

老公拚總統接力選市長？李佳芬苦..

韓國瑜搶44億訂單　杜紫宸：外..

韓國瑜提中華民國　鄉民秒輸雞排

更多熱門

相關新聞

陸委會設韓國瑜條款　侯友宜：中央不要畫地自限

高雄市長韓國瑜出訪大陸，拜會中聯辦官員惹議，陸委會表示，將制定「韓國瑜條款」，讓縣市首長等人赴港澳時能有申請流程與行為規範。對此，新北市長侯友宜則呼籲中央，不要畫地自限，才能讓兩岸經貿更加活絡。

彭勝竹：中聯辦是香港的地下政府

韓國瑜訪港澳中聯辦　國台辦回應

快訊／韓國瑜拜訪廈門台商　台籍社區助理揪團陳情

王金平二會馬英九：聊整個地球

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

韓漫作者現身「大眼V臉ㄦ字腰」全網瘋了！

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「肢體變形」斷魂

29歲男帶小三玩3P　46歲妻捅她下體

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民黨就不生小孩

被告知「是血癌徵兆」！五熊崩潰大哭

許淑淨用藥遭禁賽

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺亡

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！

快訊／路邊紙箱突亂動！中和女嬰凌晨遭棄

墾丁燒烤店吃4130元　陸客只帶1500拒付

夏語心泳裝「高衩深V」全場瘋了

談戀愛「最無聊」的星座男！

王心凌無P真面目被拍到！「五官變了」

更多

最夯影音

更多

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面