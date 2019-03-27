北市三議員拚連署800名黨代表：開臨全會徵召韓國瑜

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員鍾小平、王欣儀、張斯綱與14位黨代表27日召開記者會，宣布串連全國1600位黨代表，希望至少過半連署，呼籲黨主席吳敦義召開臨時全國代表大會，徵召韓國瑜代表國民黨參選2020總統，預計半個月內連署完成。

鍾小平表示，民意跟黨意很重要，目前民調都是韓國瑜贏，因此他們要讓黨意更有正當性，兩個指標，第一，黨主席的鼓勵，大家看得很清楚，吳敦義也希望韓國瑜選，再來就是黨代表，他們會跑遍22縣市，爭取黨代表與黨部主委的過半支持，來補足韓國瑜黨意的不足，讓他黨意民意都完整，國民黨用八人花轎徵召他。

王欣儀表示，不管從從民意或黨意，看到民意的呼聲，徵召韓國瑜已經勢不可擋，不管用任何方式，只要符合民意，徵召韓國瑜餐選總統，都會竭盡所能嘗試，除了之前在街頭、網路發動連署，已經連署6萬多人，現在要串連黨代表，從北到南遍地開花，讓民意展現出來，讓韓國瑜知道大家對他的肯定。

王欣儀說，一定要韓國瑜出來，才能夠推翻民進黨，打敗台北市長柯文哲，國民黨這一仗不能輸只能贏，國民黨要成為人民最大黨。

張斯綱則表示，面對初選方式的爭議，國民黨的支持者已經有不耐煩的情緒，認為拖拖拉拉不夠明快，讓外界質疑「大人是不是又在勾心鬥角的事情」，對於國民黨團結形象與2020勝選，都是負面的做法，距離大選剩八個月，「我不認為有多少時間可以拖。」

「黨中央趕快把韓國瑜找過來，就不要辦初選了！」，張斯綱認為，初選出現候選人你一言我一語的現象，容易被解讀成國民黨內鬨，要徵召就大大方方，就趕快做，如果韓國瑜不同意就趕快辦初選，要迅速整合成一支精壯的隊伍，這是最強烈、最簡單的訴求。