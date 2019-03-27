影／韓國瑜見中聯辦實習「一國兩制」　國台辦：台獨港獨歪曲誣衊

記者曾俊豪／北京報導

高雄市長韓國瑜率團登陸交流，並分別與香港和澳門特首及中聯辦主任會面，引起民進黨抨擊是在替「一國兩制」背書。對此，大陸國台辦發言人安峰山指出，這是正常的待客之道，體現大陸對韓國瑜到訪的重視，但民進黨當局和一些台獨、港獨勢力卻對其進行歪曲誣衊。

國台辦上午舉行例行記者會，安峰山在回答記者提問時做出上述回覆。他表示，香港、澳門回歸以來，「一國兩制」取得了舉世矚目的成就，這是任何人、任何勢力歪曲和抹殺不了的，民進黨對此制度的誣蔑，「暴露他們阻撓兩岸和港澳開展交流合作，損害同胞利益福祉的本質圖謀」。

他表示，韓國長此次來訪遭到民進黨當局和一些台獨勢力無端指責，但台灣更多社會輿論對其指責責進行批判和抨擊，「民進黨當局越阻撓和干擾兩岸的城市交流合作，也越暴露他們出於一黨之私、一己之私去破壞台灣同胞利益福祉的本來面目」。

▲高雄市長韓國瑜會見中聯辦主任王志民。（圖／香港中聯辦官網）

安峰山指出，一方在拼命做事，拼經濟，另外一方卻什麼事都不做，只知道在後面拖後腿，甚至開倒車，「沒有對比就沒有傷害」，民進黨當局的做法等於主動把自己送上來，讓大家做鮮明對照，照出他們內心的「小」字和「私」字。

針對韓國瑜與港澳中聯辦會面，陸委會先前回應依現行港澳相關法令，縣市首長在港澳和中共官員接觸並無禁止之規定，但此為極其敏感的政治行為，應該公開透明，並重視社會觀感與國際視聽。

陸委會指出，若韓國瑜涉及具體的合作行為，依法最高可處50萬元以下罰鍰。國民黨則質疑陸委會此舉淪為「錦衣衛」，陸委會主委陳明通進一步強調是誤會，還沒有要開罰、只是要先請韓國瑜來說明。

▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者曾俊豪攝）