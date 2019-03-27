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柯文哲出訪筆記「交流波士頓生技產業」　網：這才叫出國考察！

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▲▼柯文哲公布了亞特蘭大與波士頓的出訪筆記。（圖／翻攝自柯文哲youtube）

▲柯文哲公布了亞特蘭大與波士頓的出訪筆記。（圖／翻攝自柯文哲youtube，下同）

 記者林彥臣／綜合報導

台北市長柯文哲在臉書上公布了最新的出訪筆記，公布了在波士頓與亞特蘭大的出訪心得，同時也放上一則7分多鐘的影片，詳細說明出訪過程的收穫。柯文哲說，亞特蘭大算是「城市外交的閃電戰」，波士頓的生技產業之旅則是把重心放在生技產業之旅。

柯文哲在出訪筆記表示，亞特蘭大是台北市的姐妹市，從李登輝當市長的時候雙方就維持友好關係一直到現在，「我在那邊充分感受到他們的溫暖，不只跟他們的市長、議長會見，還見了州長、州務卿、州檢察長、聯邦參議員，見面不是重點，重點是我們邀請他們來台北市看看，也互相分享城市的治理經驗」。

柯文哲說，這叫做「外交閃電戰」，維持一貫有效率的風格，只花了22個小時就有如此多收穫。

▲▼柯文哲公布了亞特蘭大與波士頓的出訪筆記。（圖／翻攝自柯文哲youtube）

柯文哲再提到波士頓的部分，到波士頓，主要是考察生技產業，這裡是美國生技產業的重鎮，台灣目前的指標性產業還是ICT產業，生技相較之下還沒那麼成功。

柯文哲指出，在南港的東區門戶計畫有一個BOT案，已經簽約，主要是讓生技產業進駐，配合周邊的中研院與國家生技園區的研發能量，要作爲台灣生技產業研發重鎮，但除了本土產業，「我們也要跟波士頓的生技業者連結，這也是我們在當地舉辦生技論壇的原因」。

柯文哲表示，這一趟去，該做的，該見的，該學的，基本上都有達成，算是及格。再來就是思考有什麼可以應用在市政上的，讓這一趟出訪更有意義。

柯文哲在影片中也提到，「我們的口號從頭到尾沒有變，台灣走出去，世界走進來，讓世界看見台灣」。

網友在柯文哲臉書表示，「唯有柯文哲出國考察才有如此詳細的筆記」、「讓藍綠去藍綠吧～柯P做的看的想的遠遠超過其他政治人物」、「大家一起當邊緣人吧，讓他們去『喊燒』」、「這個才叫出國考察」、「看了好療癒～最近看新聞都在那邊賣台、灑錢的，看了阿伯的影片讓人走出藍綠惡鬥的壞心情」。

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關鍵字：柯文哲,波士頓,亞特蘭大,生技產業,東區門戶計畫

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