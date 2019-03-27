柯文哲會選總統！妙天洩「密訪求支持」過程：連署門檻輕鬆過

圖、文／鏡週刊

藍綠天王蔡英文、賴清德、朱立倫及王金平，近來接連表態參選下屆總統，連國民黨都傳有意保留徵召高雄市長韓國瑜參選的可能性，唯獨訪美甫歸來的台北市長柯文哲，至今仍未鬆口。

但本刊掌握，柯文哲在訪美前，曾密會擁有30萬黨員的國會政黨聯盟黨主席妙天禪師尋求支持；妙天接受本刊採訪時透露「柯文哲會選總統」，屆時他會幫柯連署，讓柯輕鬆跨過參選總統連署門檻。

▲國會政黨聯盟黨主席妙天禪師（圖）力挺柯文哲角逐總統大位，明確表態將幫助柯文哲連署登記參選。（圖／鏡週刊提供，下同）



如此一來，2020總統大選將形成藍綠白三強鼎立態勢。妙天也說，國政聯盟也將在各選區提出立委人選，有信心拿下10席立委，為讓人民過好日子全力打拚。

妙天禪師創辦的「民國黨」，在去年九合一大選中慘遭滑鐵盧，連一路被看好的新竹縣長候選人、前立委徐欣瑩也不幸落敗。一路高舉「結束政治惡鬥」旗幟，卻未能在選戰中發酵，讓妙天決定捲土重來，以砍掉重練的精神，在去年底另創新政黨「國會政黨聯盟」（簡稱國政聯盟）。

▲台北市長柯文哲（圖）遲不表態選總統，妙天卻在本刊訪問時，替柯提早洩漏參選意向。

妙天說，這次他決定跳到第一線領導，並揮軍2020立委選戰，總統戰局也會扮演關鍵角色，希望藉由參與政治，快速改善人民生活，讓眾生不再痛苦。

妙天禪師日前接受本刊專訪，再度闡述他的創黨理念，更揭露台北市長柯文哲曾密訪他尋求支持的過程，他斷言柯文哲將參選總統，且就他觀察，柯文哲5、6月就會對選總統表態，也許會再早一點，情勢只會愈來愈明朗。

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