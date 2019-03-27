15萬粉絲關注郭台銘！網友拱選總統　指定「好好考慮韓郭配」

▲ 郭台銘、韓國瑜 。（資料照／記者賴君欣攝）



政治中心／綜合報導

鴻海集團董事長郭台銘近日搶攻社群媒體，開設臉書跟Line@帳號，兩個加起來已超過15萬粉絲加入，可見郭董高人氣，甚至還有網友留言「選總統」，還指定「請好好考慮韓郭配～」。

郭台銘在臉書宣傳可以加入官方Line@帳號，不到一天已經突破5萬粉絲搶當郭董好友，比起臉書不到2個月時間，即將累積滿10萬人更加快速。從臉書留言也能看到，不少網友拱郭董選總統，由此可見郭董的高人氣。

網友留言表示，「郭董 韓市長 郭粉韓粉們大家一起加油 加油 加油」、「選總統的態勢喔？」、「請好好考慮韓郭配～」、「郭董出來選總統吧！」、「請您來選總統」、「支持郭董！」網友反應相當熱烈，不過，據鴻海集團內部人士表示，郭台銘目前並沒有要選總統。

自從韓國瑜當選高雄市長後，郭台銘就霸氣的灑錢投資高雄，雙方互動相當密切。近日，韓國瑜出訪大陸除拜會官員之外，還有跟信和集團談商業合作，據了解，這是韓國瑜第三度拜會信和集團，市府公布兩人會見情況時，鴻海集團董事長郭台銘也現身與會。

▲網友拱郭台銘搭檔韓國瑜選總統。（圖／翻攝郭台銘臉書）



郭台銘27日在Line@帳號中首發影片，以「計利當計天下利」為題，並在影片中提到因為過去假新聞太多，所以開設LINE＠，希望可以即時提供大家有關富士康和郭台銘的正確資訊。

郭董強調，自己把「計利當計天下利」這句話放在辦公室裡，未來在LINE@要分享的都是和社會進步及對經濟成長有益之事，最重要是的還要打假新聞。