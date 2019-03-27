6萬連署挺韓國瑜選總統　王欣儀籲太陽們「放下個人考量」

▲高雄市長韓國瑜（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長韓國瑜被力拱參選2020總統呼聲不斷，台北市議員、大安區立委參選人王欣儀27日下午在國民黨中央黨部前，召開記者會強調，求勝就必須派出最有可能勝選的一軍，沒有派二軍出戰的道理，太陽們也應該要放下個人考量。

王欣儀指出，從16日開始號召全民響應「徴召韓國瑜全台發大財」總統挺韓連署活動，不到兩周的時間，目前連署人數已達6萬2000人，每天更以3千以上連署人數持續增加。她表示，黨主席吳敦義已正視到基層挺韓的聲音，並正在尋求解決之道，對此給予肯定。

▲6萬連署挺韓國瑜選總統 。（圖／王欣儀辦公室提供，下同）

王欣儀進一步說，藍綠在過往都有對初選制度作彈性處理，2000年民進黨總統初選則是通過臨時條款，凍結原有的「公職候選人提名條例」讓陳水扁解套；2008年國民黨總統提名，也因馬英九當時有案在身，召開臨時中常會，以「排黑條款」抵觸黨章為由，認為應屬無效來為馬解套。

王欣儀指出，總理孫中山說：「要立志做大事，不要做大官」，所有的國民黨從政同志都是總理孫中山的信徒，太陽們也應該要放下個人考量，以民意所趨為念。

王欣儀重申，做大事就該不拘小節，在遊戲規則繞著轉都是無意義的，國民黨要能重返執政才是重點，呼籲黨中央不管用什麼方式，就是要推派最強候選人韓國瑜來參選總統，才是真正回應民意。