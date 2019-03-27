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韓國瑜訪中聯辦惹議　趙天麟要國安局修法讓縣市首長「開大門走大路」

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▲▼民進黨立委趙天麟提議，應修法讓不分黨派的縣市首長赴大陸或港澳能「開大門、走大路」。（圖／翻攝自趙天麟臉書）

▲民進黨立委趙天麟提議，應修法讓不分黨派的縣市首長赴大陸或港澳能「開大門、走大路」。（圖／翻攝自趙天麟臉書）

記者林銘翰／台北報導

對於高雄市長韓國瑜赴港澳簽約農產品，民進黨立委趙天麟27日上午於立法院外交及國防委員會質詢時表示，韓國瑜選前就宣稱支持九二共識，去拜訪中聯辦並沒有什麼見不得人的事，但卻因事前程序不報備，記者還被擋駕在外，讓「這件美事留下了很多疑團」，因此趙天麟提議國安局應修法引導不分黨派的縣市首長赴大陸或港澳能夠「開大門、走大路」。

趙天麟表示，韓國瑜從選前至今都宣稱支持九二共識，大可大方的告訴國人「我就是要進去中聯辦」，甚至帶著記者進去，正本可以給陸委會，副本還可以給國安局，法律也沒有說不行。

趙天麟提議，應該以法律的修正，引導不分黨派的縣市首長赴大陸或港澳能夠「開大門、走大路」，像前高雄市長陳菊在國台辦面前稱「中央的馬總統」、又或是像前台南市長賴清德在中共官員面前說「台灣是主權獨立的國家」。

趙天麟強調，韓國瑜此行不是只有違法問題，而是會見相關人士事前沒有報備、記者甚至還被擋下，讓「美事留下很多疑團」，未來不分黨派的首長訪問港澳，應該「開大門、走大路」。

趙天麟說，自己身為高雄的立委，看到高雄市長可以為高雄爭取到大筆訂單，他的工作就是監督市長能否落實就好了，並問「留下這樣的遺憾要幹嘛呢？」

對此，國安局長彭勝竹回應，感謝委員的指導，會將此提議與相關看法與陸委會做後續溝通。

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關鍵字：韓國瑜,港澳,中聯辦,彭勝竹,國安局,陸委會,趙天麟

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