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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

北韓國際部部長「北京停留1晚」搭機赴寮國　未證實與美特使會晤

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▲▼北韓勞動黨中央政治局委員、中央委員會副委員長、國際部部長和最高人民會議外交委員會委員長李洙墉。（圖／路透社）

▲ 李洙墉2月隨金正恩前往越南。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

美國及北韓的無核化協商在「川金二會」後陷入膠著，勞動黨國際部部長及最高人民會議外交委員會委員長李洙墉26日秘密前往中國大陸，此行目的為何格外引人關注。南韓媒體《韓聯社》最新消息指出，李洙墉僅在北京停留一晚，已經於27日凌晨出發前往寮國。

由李洙墉領軍的勞動黨代表團26日上午自平壤搭乘高麗航空班機，飛往北京首都機場，落地後前往北韓駐北京大使館。一行約6至7人於今（27）日清晨5時55分再度現身首都機場，登上途經雲南省昆明、飛往寮國的班機，將於下午2時50分左右抵達，預計31日離開，後經北京返回平壤。《韓聯社》推測，李洙墉結束寮國行程後，也將在北京停留一天以上。

針對此次出訪，北韓官媒《朝中社》僅在27日報導，李洙墉擔任此次勞動黨代表團團長，為訪問寮國，26日自平壤出發，並未提及其他具體行程。

另一方面，在無核化協商中扮演重要角色的美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）目前正訪問北京，引起各界期待，雙方是否將有所接觸。但畢根在釣魚台國賓館與中共中央對外聯絡部、外交部人士會晤後，所有行程皆保密，目前無法確定其是否曾與李洙墉等人聯絡。

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關鍵字：李洙墉,寮國,日韓要聞,東南亞要聞

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