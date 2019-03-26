鹿草西瓜節邁入第12年　水分飽滿香甜大西瓜30日開賣

▲鹿草西瓜節30日於鄉公所前廣場登場，民眾可以前往品嘗、選購香甜水分飽滿大西瓜。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

炎炎夏日吃什麼好？來上一片冰涼西瓜最能消除熱意！嘉義縣政府與鹿草鄉公所26日上午於遠東百貨前廣場召開記者會，縣長翁章梁、鹿草鄉長楊秀玉、議員詹琬蓁、鹿草鄉農會總幹事陳健平等人共同出席推銷水分飽滿香甜大西瓜，同步宣佈年度西瓜節30日在西瓜原鄉，鹿草鄉公所前盛大登場，26日到4月5日鄉公所前廣場更設有西瓜專賣區。

開場先由幼兒園孩童西瓜舞表演揭開序幕，現場也提供農友現採新鮮的西瓜，和多元農產品引起許多民眾搶購，翁章梁、楊秀玉更親切西瓜邀民眾品嚐，高甜度的西瓜讓民眾讚不絕口。

嘉義縣為農業大縣，不僅農產多元且品質優良，特別是鹿草鄉西瓜育種、嫁接的技術聞名全台，可說是全台灣西瓜種苗批發買賣的集散地，過去西瓜苗在生長階段時常罹患蔓割病，現今透過嫁接技術將蒲瓜砧木接上西瓜穗，不僅降低病害發生率，也提升西瓜的口感與經濟價值，培育出鹿草鄉西瓜的獨特口感。

嘉義縣西瓜種植面積為786公頃，鹿草鄉占地約78公頃，縣政府、鹿草公所為推廣嘉義縣在地生產的優良西瓜，每年皆在春夏轉換、西瓜盛產都會辦理農特產文化活動，期望藉由西瓜節的活動，吸引更多民眾前來參與並帶動周邊鹿草鄉的文化特色。

翁章梁表示，鹿草是西瓜的原鄉，全國有許多西瓜育種、嫁接的技術都來自鹿草，為向國人推廣「沙沙又甘甜」的鹿草西瓜，每年舉辦西瓜節都會吸引愛好者前來邊吃邊玩，也邀請想搶好吃便宜西瓜的朋友千萬不要錯過第12屆鹿草鄉西瓜節。

楊秀玉指出，3月30日西瓜節當天，有西瓜苗嫁接DIY、趣味桌遊姐姐說故事、地方美食及農特產區、免費西瓜切片及西瓜果飲、西瓜大胃王等豐富又熱鬧的活動，歡迎喜歡西瓜的朋友們一同來鹿草歡慶西瓜節。

農友許裕表示，今年屬於暖冬氣候、雨水少，西瓜品質相當好，甜度也高，歡迎大家來選購。