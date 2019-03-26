青少年最常閱讀平台「FB」　7成認為商業廣告=品質

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▲▼ 調查：自認有媒體素養青少年不到3成。（圖／記者崔至雲攝）

▲金車調查結果顯示，近3成青少年對媒體抱持悲觀態度。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

隨著網路社群、自媒體的興起，媒體成為現代人認識世界的平台。金車文教基金會今（26）日公布媒體素養數據調查，僅約28.2％青少年自認媒體素養足夠，高達7成青少年坦承易受商業廣告影響，同時也有26.6％的青少年悲觀認為台灣沒有可靠的媒體。

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，自媒體時代來臨，媒體素養教育不容忽視，在五花八門的媒體種類中，以電視節目與廣告對青少年最具影響力，近5成青少年覺得電視新聞最值得信賴，7成青少年認為有廣告的商品較有品質保障，學術單位（41.7％）次之，也有近3成青少年對媒體抱持悲觀態度，認為台灣都沒有真實可靠的媒體（26.6％）。

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▲▼ 調查：自認有媒體素養青少年不到3成。（圖／記者崔至雲攝）

▲學生黃政安認為，要營造富有媒體素養的友善環境，首先是培養「追源」習慣。（圖／記者崔至雲攝）

另外，調查也發現，青少年如果發現收到的傳貼訊息是錯誤時，半數以上青少年會主動告知對方，當發現自己轉傳給別人的資訊有誤時，6成青少年會向轉傳對象承認並致歉，僅一成青少年會假裝不知道，最常閱讀訊息的資訊平台是臉書（65.1％），最愛轉貼的資訊類型是有趣圖影（55.7％）

新北市北新國小老師張嘉倫認為，青少年普遍知道新聞會受到廣告贊助者或政治立場的影響，但還是有7、8成青少年願意相信媒體的把關，接受廣告品牌等同於品質的觀點，而有近6成青少年覺得自己在媒體素養能力上不足，需要台灣社會與教育界協助培養獨立思辯的閱聽大眾，應是網路世代刻不容緩的教育目標。

▲▼ 調查：自認有媒體素養青少年不到3成。（圖／記者崔至雲攝）

▲張嘉倫認為，台灣社會與教育界應協助學生培養獨立思辯的能力。（圖／記者崔至雲攝）

台灣師範大學社會教育學系學生黃政安認為，要營造富有媒體素養的友善環境，首先是培養「追源」習慣，分享資訊前明確了解信息來源，才不會成為盲目傳播者。師範大學社會教育學系薛蓉同學則表示，自己在平時會盡量培養多看、多聽、多和別人討論的習慣，讓自己接收資訊的來源多元化，避免腦中只有單一角度的觀點。金車基金會於今年1月間調查全台10縣市30所學校，共回收2854份有效問卷，有效回收率為89.2％。

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關鍵字：社群,媒體,金車文教基金會,媒體素養,青少年,媒體

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