修選罷法「下架不實廣告」 內政部：不會罰媒體

▲內政部修法防不實廣告影響選舉結果。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

為避免不實廣告影響選舉及罷免結果，內政部7日部務會報通過「公職人員選舉罷免法」及「總統副總統選舉罷免法」相關修正草案。修法內容主要針對企圖影響選舉之不實廣告，「即時予以下架及移除」，至於若媒體誤刊載不實廣告，內政部表示不會對媒體開罰。

內政部說明，這次修正草案，增列在5日至28日不等之法定競選或罷免活動期間，大眾傳播媒體業者收費刊播之廣告，候選人或被罷免人如認涉有散布謠言或傳播不實情事，得向法院聲請「緊急限制刊播令」移除內容，且法院應於2日內裁定。內政部強調，「媒體不會因誤刊不實廣告即受罰」。

內政部進一步表示，這次草案主要是參酌法國的立法例，法國「反資訊操控法」規定，對於選舉日前3個月至投票日止，檢察官、候選人、政黨或政治團體及利害關係人，如認有詐騙或不精確的引述資訊，透過公眾傳輸大量散布，有害於投票正確性之虞，得向法院請求緊急處分，以停止散布，受理法院應於48小時內裁決，且這項規定也已經法國憲法法庭，裁決合憲。

內政部說明，這次修正草案擬定的罰則，並非媒體刊登不實競選罷免廣告即予處罰，大眾傳播媒體刊播廣告內容是否不實，將交由法院裁定，「並未課予媒體事前審查義務」。就算媒體業者刊播的競選廣告經法院認定屬不實，也只有在未依法院裁定將相關廣告移除或停播，才會受到處罰。

內政部強調，「假訊息的影響不是只有在選舉，甚至會影響救災，造成人命死傷等，全世界各國都有共識要立法。這次修正兩項選罷法，主要在於不實廣告若不及時在選舉結束前澄清，所造成的傷害將無從回復，因此比照法國立法例提出修正草案，希望藉此端正選風」。

修正草案將陳報行政院審查後，儘速送請立法院審議，如能順利完成修法，最快109年第15任總統、副總統選舉及第10屆立法委員選舉就能適用修正後的條文。