女子險遭分期付款老梗詐騙　歸仁警巡簽即時攔阻

▲歸仁分局歸仁派出所警員楊竣文、張麗米，在歸仁郵局前巡簽金融機構時，發現一女子於提款機前接聽電話並操作提款機，驚覺有異上前關心即時阻詐成功。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁分局員警，於歸仁郵局前簽巡金融機構時，發現一女子神色慌張拿著手機通話並操作提款機，員警驚覺事有蹊翹，請該女子暫停操作並了解情況，女子提到「分期付款」之事，員警立即了解該女子係遭詐騙，經員警耐心說明即時阻詐。

歸仁分局歸仁派出所警員楊竣文、張麗米，於3月23日傍晚於歸仁區歸仁郵局前巡簽金融機構時，發現一女子於提款機前接聽電話神色慌張，並操作提款機，楊等2人便驚覺有異上前關心，發現女子正在依照電話中指示操作ATM，員警立即請女子暫停操作，並請到一旁了解情形。

女子向員警表示，她曾在網路購物，現對方假藉誤設分期付款，要求她至ATM提款機前依指示操作解除分期付款設定，巧遇員警簽巡時上前關切。經員警苦口婆心的苦勸及開導，女子始驚覺險遭詐騙，女子非常感謝警方的幫忙，讓她辛苦存的20萬餘元免遭詐騙集團騙走。

歸仁分局表示，民眾接獲陌生來電或電話號碼開頭有+字號的電話時務必提高警覺，勿隨意提供個人資料或依照指示提款或轉帳。如遇疑惑可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢。