2018年10大詐騙類型曝光！「交易」誆人最多青年易上當

▲河南破獲「我是小丑」傳銷詐騙案。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

綜合安全服務平台「騰訊110」15日發佈去年詐騙的數據，顯示最多的詐騙類型包括「返利詐騙」、「兼職詐騙」和「交易詐騙」等，而在金融詐騙受騙的人群中，男性的比例是女性的兩倍以上，此外，青年人更容易受騙，但老年人被騙的金額卻更高。

「騰訊110」發佈的《騰訊110反詐欺白皮書》根據2018年的舉報數據，數據顯示，前10名的詐騙類型中，「交易詐騙」佔了31.8%高居榜首，其次則是佔20.8%的「兼職詐騙」和佔12.9%的「返利詐騙」，而在「交易詐騙」中，以「服飾類」比例最高，為13.5%。

所謂的「返利詐騙」指的是詐騙犯以高價返還為條件，要求對方提供金錢的手法，例如日前在浙江曾發生小學生遭到詐騙集團以「100元返利800元！名額有限，要的速度！」詐騙了人民幣998元（約新台幣4500元）的案件，所幸之後破案。

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▲受騙小學生把事件始末寫成作文。（圖／翻攝自《中新社》）

此外，數據也顯示，在「情感類」和「金融類」詐騙案件中，男性受騙的比例皆比女性更高，其中「情感類」受騙的男性比例為85%，女性為15%；「金融類」案件受騙的男性比例則為68%，女性為32%，不過在「生活類」詐騙案中，女性受騙比例則以70%的比例高於男性的30%。

在受騙的年齡方面，22至28歲的青年人佔比36%為最多，被騙的金額則以45歲以上的中老年人士為最多，大約在人民幣4000元（約新台幣1.8萬元）左右。數據也顯示，寶媽（照顧年幼子女的母親）、學生和單身男性的防範意識較弱，而舉報人以廣東省佔比最高，為14.1%。