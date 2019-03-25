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影／他在「嘉義超商」花15元買報紙幸運中千萬！小7、全家開出5張特別獎

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記者曾婉婷／綜合報導

又到了單月號的發票開獎日了！平常堆積如山的發票可以好好拿出來兌獎了，而今日（25日）開獎的是108年1-2月期統一發票，本期千萬特別獎號碼是00106725、特獎號碼是90819218。其中，超商雙雄小7跟全家共開出5組特別獎1000萬元，以及特獎200萬元共5組 。有民眾最少只花15元買報紙就中千萬大獎，快看幸運兒是不是你！

▲▼小七，超商 。（圖／資料照）

▲有民眾在超商買報紙幸運中千萬大獎。（圖／示意圖／資料照）

全家便利商店本期中獎發票，共開出2組特別獎1000萬元，花費最少的中獎者於台南的仁德二仁店，購買55元保健食品；另一位消費者，則是於汐止祥雲店花費85元購買民生用品。而特獎200萬元共2組，於汐止和平店與新莊萬安店開出，其中汐止和平店消費者只花38元，購買兩瓶「全家」自有品牌FamilyMart collection鹼性離子水，就得到大獎。

至於小7本期則開出3位千萬大獎，開出的門市跟消費金額分別為，嘉義縣水上鄉新兆軒門市花15元、台北市士林區天真門市花470元、台東縣關山鎮關山門市花60元。業者指出，這次還有開出3位200萬得獎者，而雲端發票專屬獎則有3位百萬得主。

▲▼全家超商 。（圖／記者曾婉婷攝）

另外，全家也開出頭獎20萬元共5組，分別在板橋新雅店、美華店、太平新甲店、中壢元智店與八德和平店，消費者多半買飲料、鮮食與日常用品。其中太平新甲店的消費者，花25元買紅茶就得大獎；板橋新雅店的幸運兒，則是花39元購買Fami霜淇淋幸運獲獎。

根據財政部的未兌領清冊顯示，107年度11-12月期統一發票尚有5張還未兌領，台北市有3張還未兌領，另外2張千萬大獎未兌領則是新北市開出，快檢查自己手上的發票，別和財神爺擦身而過！

每次都到郵局兌領獎金很困擾嗎？財政部表示，郵局兌領獎服務於去年12月28日走入歷史，兌領獎據點將擴大至第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部、信用合作社、統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK便利商店、全聯、美廉社等1萬3千多兌獎據點，可別傻傻跑郵局！

另外，ETtoday新聞雲的旗艦APP也能幫你快速對發票！只要下載最新版的ETtoday旗艦APP，點進側欄就能對發票，不用再看開獎號碼看到頭暈眼花，只要用手機掃一下就可以順利對獎！

▲▼清冊出爐！全台14張統一發票「1000萬藏寶圖」　超商買一顆35元麵包秒變富翁。（圖／記者許力方攝）

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關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,全家,發票,統一發票

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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