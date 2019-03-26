超商領網購！店員找不到貨「先幫7人結帳」…他等到怒飆　討拍逆轉哭了

▲超商店員很辛苦，要服務許多客人的需求。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，示意圖，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

遇到這種事到底該怎麼辦呢？一名網友25日在臉書上表示，他至便利商店領取網購包裹，店員找了一下找不到，就開始幫後面的客人結帳，還幫忙煮咖啡、悠遊卡加值，零零總總共結帳了約6、7個人，讓他相當不滿：「別人趕時間，我不趕時間嗎？服務態度真的很有問題！」沒想到文章一出，卻引起網友「逆轉討論」，在他的文章下方討論到底是誰的錯。

網友在臉書粉絲團「靠北超商」匿名投稿，內文指出，他到蘆洲的OK超商領取網購包裹，店員找了第一次找不到，就幫後面的客人結帳，結了6、7個人，有人買現煮咖啡，有人還要悠遊卡加值，店員還繼續要他等，因為旁邊還有人要結。

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「我說我也趕時間，可以先幫我找嗎？他才說不好意思，先幫我找。」原PO表示，店員真的很瞎，他先來的，為什麼不是先幫他找呢？反而先去幫別人結帳，2、3個就算了，還結了6、7個，「真的很誇張！別人趕時間，我不趕時間嗎？服務態度真的很有問題！如果貴公司不想服務網購超商取貨的客人，就麻煩不要做這塊。」

▲▼店員除了要忙結帳還要幫客人找網購包裹。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，示意圖，與本文當事人無關）

文章一出，沒想到言論大逆轉，網友們紛紛支持在超商辛苦工作的店員：「一篇毫無同理心的奧客，店員做到死，活該的概念」、「越急越找不到，請你留下電話，找到打給您」、「幹嘛不直接寄到你家就好」、「你的時間是時間，別人的時間不是時間嗎」、「找包裹是一件考驗眼力的事」、「半夜再去。都沒人」、「一個人站在櫃檯工作就知道了啊」、「一個人應付六七個人有多忙」。

還有網友表示：「講真的，因為你只是個取貨的，我們根本沒賺頭」、「希望這位客人能體諒OK跟萊爾富店員，因為沒辦法請怎麼多人」、「讓你一個人等，總比讓一排人等好，得罪你這客人，不好意思耶」、「總是有人喜歡在尖峰時間取貨，還在那邊催，你以為你是誰」、「像我這樣優質客人，我取貨，繳費都是挑沒客人的時候」、「最好把你這種人都得罪完，以後都去別間店取貨」、「請你換同理心好嗎」。