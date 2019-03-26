綠營民調賴清德大勝　蔡正元：民進黨立委急著跟小英說再見！

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德日前宣布參選2020，正面迎戰總統蔡英文，據台灣民意基金會最新民調顯示，賴清德以55.1%壓倒性贏過蔡英文26%。對此，前立委蔡正元26日表示，綠營民調賴清德大勝蔡英文，「蔡英文到了說再見的時候了」，並直言「連民進黨立委都希望趕快跟蔡英文說再見！」

背景親綠的台灣民意基金會25日公布最新民調，若民進黨派出前行政院長賴清德出馬，無論藍綠白「三腳督」或藍綠對決，賴清德的支持度都勝出。「如果賴清德代表民進黨，韓國瑜代表國民黨，無黨籍台北市長柯文哲也投入參選2020總統。在這三人競爭的情況下，您會傾向支持誰？」結果發現：36.5%支持賴清德，29.9%支持韓國瑜，26%支持柯文哲，5.5%尚難決定，2.2%不知道、拒答。

對此，蔡正元於臉書表示，綠營民調賴清德大勝蔡英文，蔡英文不管如何自吹自擂，已是一個六十幾歲的雞排妹，「到了說再見的時候了」，並狠批不只ㄧ般老百姓急著說再見，「連民進黨立委也是，明著捧兩句，暗地裡希望趕快跟蔡英文說再見！」

針對蔡英文要高雄市長韓國瑜在對岸要員面前稱呼「中華民國」，蔡正元喊話蔡英文，「不要再耍那些噁心的動作」，自己在國慶都不稱呼國號，「怎麼有臉叫韓國瑜怎麼做？」，認為蔡英文是千金大小姐吃米不知米價，已經沒那個行情還裝模作樣，直指蔡英文擺譜的時刻結束了，說什麼都令人生厭。