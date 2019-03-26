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綠黨民調／賴清德支持度44.6%　領先蔡英文11個百分點

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▲▼蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

綠黨26日公布總統大選民調，資料顯示在與韓國瑜的對比式民調，蔡英文與賴清德分別落後韓7.3個百分比及6.0個百分比；如果蔡英文、賴清德兩人互比的話，蔡英文的支持度33.5%、賴清德的支持度44.6%，賴清德領先11.1個百分比。

根據綠黨民調顯示，對於明年的總統選舉，在沒有提示人名的情況下，有18.5%支持韓國瑜；15.9%支持蔡英文；10.2%支持賴清德；8.6%支持柯文哲；6.0%支持朱立倫；1.7%支持王金平；0.4%支持吳敦義。

民進黨支持者中，47.7%優先支持蔡英文；20.2%優先支持賴清德。國民黨支持者中，43.2%優先支持韓國瑜；15.7%優先支持朱立倫。蔡韓兩人分別為綠藍陣營支持度最高者。

在對手對比式民調中，蔡英文以38.0%的支持度落後韓國瑜的45.3%，兩人相差7.3個百分比；而賴清德以38.7%的支持度落後韓國瑜的44.7%，兩人相差6.0個百分比。

若蔡英文、賴清德兩人互相PK，蔡英文的支持度33.5%、賴清德的支持度44.6%，賴清德領先11.1的百分比。有趣的是，泛綠的支持者中，55.9%支持蔡英文；37.2%支持賴清德，蔡英文大贏18.7%。

本次訪問係由綠黨委託展欣民調公司於108年3月21~22日進行調查。成功訪問1,413位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.61%。調查以臺灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及縣市別進行樣本代表性檢定後加權處理。

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關鍵字：蔡英文,賴清德,綠黨,韓國瑜

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