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影／蘋果上架iPhone SE特別版　7700元買得到

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科技中心／綜合報導

蘋果春季發表會最令人失望的就是眾人引頸期盼的iPhone SE 2、iPod touch第七代，及AirPower無線充電板都沒有現身，不過發表會結束後，蘋果卻又悄悄在清倉品區上架特別版iPhone SE，售價最便宜僅249美元（約新台幣7700元）。

▲▼蘋果悄悄在清倉品區上架特別版iPhone SE。（圖／截自蘋果官網）

▲蘋果悄悄在清倉品區上架特別版iPhone SE。（圖／截自蘋果官網）

去年蘋果推出iPhone XR、XS系列新機後，下架了部分舊機款，其中便包括昔日小螢幕旗艦機iPhone SE。而自從蘋果官網下架iPhone SE後，便偶爾會悄無聲息地在清倉區重新上架。

就在春季發表會結束後，蘋果美國官網又再次上架了iPhone SE，全色皆有且包括32GB及128GB版本，均為無鎖版。售價方面，32GB售價249美元，128GB則為299美元（約新台幣9200元），較先前原價分別便宜100及150美元，不過，目前iPhone SE特別版僅限於美國，並未在其他國家推出。

iPhone SE自2016年3月發表後，就因其尺寸較小、價格實惠而受到用戶喜愛，但iPhone SE上市至今已經許久未進行更新，雖然有關iPhone SE 2的傳聞甚囂塵上，但卻總是雷聲大雨點小。雖然這次發表會有諸多跡象顯示iPhone SE 2可能現身，但最終仍是令果粉相當失望。

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關鍵字：蘋果,iPhone,iPhone SE,清倉

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