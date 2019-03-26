蘋果也要推信用卡　Apple Card為你打造健全金流生活

記者邱倢芯／台北報導

在今年的蘋果春季發表會中，蘋果推出了一項意想不到的服務—Apple Card，此一服務概念就像是現今的信用卡，但是所有的金流行為都將透過Apple Pay進行。

▲Apple Card服務。（圖／翻攝蘋果發表會）

蘋果表示，此一信用卡服務可以讓消費者透過App查看你的帳戶中還剩下多少錢、花了多少錢，並且搭配蘋果地圖服務，讓消費者了解自己曾經在哪裡的商店購買哪些物品；官方認為，藉此可為消費者打造更加健全的金流生活。

蘋果指出，Apple Card還有一項好處是可以讓你的帳單明細更加清楚，他除了可以清楚地記錄下自己曾經在哪裡的商店購買哪些物品之外，明細上還會清楚的標示上購買的商店圖像，讓你絕對不會忘記自己把錢花去哪裡。此外，透過Apple Card的App，你可以設定查看一週、一個月的總花費。

值得一提的是，Apple Card除了可記錄你的金流花費外，也提供了現金回饋的服務；在一般商品的消費後，將會提供2%的現金回饋，但如果你購買的事蘋果產品（iPhone、iPad，或是iMac等），你可以獲得高達3%的現金回饋，比現行的信用卡都來得更加優惠，且且不限金額每天都會提供現金回饋。

更棒的是，蘋果官方所提供的信用卡服務，不收取任何手續費，舉凡跨國刷卡、逾期帳單等，都將不會收取任何額外的手續費。據了解，蘋果信用卡服務是與高盛銀行合作。

▼蘋果與高盛銀行和萬事達卡合作。（圖／翻攝蘋果發表會）

而針對消費者最在乎的隱私性，蘋果也強調，官方不會知道你花了多少錢，這些消費資料都將不會流入蘋果的伺服器當中；此外，第三方合作夥伴（高盛銀行）也不會拿你的資料做為行銷之用。

有趣的是，未來的蘋果信用卡將顛覆你個去的刷哪體驗，Apple Card沒有密碼、CVV、到期日，也不用消費者簽名。相關服務將在今年夏天開始提供。

▼Apple Card沒有密碼、CVV、到期日，也不用消費者簽名。（圖／翻攝蘋果發表會）