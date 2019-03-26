史匹柏、歐普拉大咖助陣　一張表秒懂蘋果發表會亮點

▲《ETtoday新聞雲》前進美國舊金山直擊2019蘋果春季發表會。（圖／記者洪文攝）

記者洪文、邱倢芯、范家宏／綜合報導

蘋果於舊金山時間25日早上10點（台灣時間26日凌晨1點）舉辦「春季發表會」，發表多款全新服務，項目包含Apple News+、Apple Card、Apple Arcade、Apple tv channel以及Apple tv+，未來蘋果裝置將可提供更完善的服務體驗，《ETtoday新聞雲》特別整理了本次發表會重點如下：

▲2019 年蘋果春季發表會重點整理。（圖／ETtoday新聞雲製表）

Apple News+

該服務將可讓使用者每個付費閱讀新聞與雜誌內容，雜誌內容將包羅萬象，舉凡流行時尚、科學、世界/社會時事、體育、金融商務等，像是國家地理雜誌等知名雜誌都納入其服務內容中；而一個月僅需要繳交9.99美元（約台幣300元）即可提供全家都閱覽這些新聞內容。

Apple News+服務將結合大數據，並分析出使用者平時的閱讀喜好，並推薦你有可能喜歡新聞、雜誌內容。但是此項服務並不會讓蘋果官方知道你閱讀了些什麼，且也不會讓開發者追蹤你的喜好，以尊重使用者的隱私。用戶只要可以在手機、平板上查看喜歡的雜誌內容，在點進文章後，若是想查看上下篇章，只要左右滑動畫面即可。蘋果官方強調，每一篇文章內容所搭配的圖片都相當精美。

目前蘋果已與洛杉磯時報、華爾街日報合作，以提供Apple News+服務的新聞內容；此項服務使用首月免費，不過目前僅在美國、加拿大提供服務，且在加拿大提供的內容中，也可閱讀高達三十種的加拿大雜誌。而除了美加兩國外，在2019年也將陸續在澳洲、英國二國提供相關的新聞內容服務。

▼Apple News+。（圖／翻攝蘋果春季發表會）

Apple Card

蘋果本次推出全新Apple Card服務，此一服務概念就像是現今的信用卡，但是所有的金流行為都將透過Apple Pay進行。此服務可以讓消費者透過App查看用戶的帳戶中還剩下多少錢、花了多少錢，並且搭配蘋果地圖服務，讓消費者了解自己曾經在哪裡的商店購買哪些物品；官方認為，藉此可為消費者打造更加健全的金流生活。

Apple Card還提供現金回饋的服務，在一般商品的消費後，將會提供2%的現金回饋，但如果你購買的事蘋果產品（iPhone、iPad，或是iMac等），你可以獲得高達3%的現金回饋，比現行的信用卡都來得更加優惠，且不限金額每天都會提供現金回饋。

更棒的是，蘋果官方所提供的信用卡服務，不收取任何手續費，舉凡跨國刷卡、逾期帳單等，都將不會收取任何額外的手續費。據了解，蘋果信用卡服務是與高盛銀行合作。針對消費者最在乎的隱私性，蘋果也強調，官方不會知道你花了多少錢，這些消費資料都將不會流入蘋果的伺服器當中；此外，第三方合作夥伴（高盛銀行）也不會拿你的資料做為行銷之用。

▼Apple Card服務。（圖／翻攝蘋果發表會）

Apple Arcade

Apple Arcade平台中收錄了超過百款全新的獨家遊戲，包括來自坂口博信、王友健、Will Wright 等多位知名創作者製作的原創遊戲版本。Apple Arcade中的遊戲，將賦予遊戲嶄新的定義，並且根據原創性、品質、創造力、趣味性和對所有年齡層玩家的吸引力等特性進行策劃。Apple Arcade 將讓消費者得以自由地從其精心挑選的遊戲系列中嘗試任何遊戲，這些遊戲任你暢玩、沒有廣告、沒有廣告追蹤、毋須額外購買並尊重使用者隱私。

據了解，Apple Arcade服務將收錄由 Annapurna Interactive、Bossa Studios、Cartoon Network、Finji、Giant Squid、Klei Entertainment、Konami、LEGO、Mistwalker Corporation、SEGA、Snowman、ustwo games 等許多開發商製作的遊戲，iPhone、iPad、Mac及Apple TV上皆可暢玩。

▼Apple Arcade服務。（圖／翻攝蘋果發表會）

Apple tv channel

蘋果也在本次發表會中推出OTT影音串流平台「Apple tv channel」，透過Siri就能推薦影片，未來多部電影、影集以及綜藝節目看到飽，且沒有廣告，在線、離線都可以看，預計今年5月軟體更新便可使用，正式跟Netflix、Amazon，以及即將推出的Disney+宣戰。

此外，Apple tv channel即將在各大廠牌智慧型電視上面，包括Samsung、LG、SONY等大廠牌電視都能使用，目前10個國家可以取得，接下來將有超過100個國家及地區可以使用。

▼Apple tv channel。（圖／翻攝蘋果發表會）

Apple tv+

蘋果將繼續掀起影是革命，該公司因而推出「Apple tv+」服務，蘋果強調，apple tv+是全世界最有創意講述故事的平台，而不是另外一個串流服務，未來這些原創的電影都能在動態的apple TV上面看見，也可以在智能電視上面出現，完全沒有廣告，線上線下都能取得，提供100多個國家觀看，預計2019年秋季上市。

事實上，蘋果自2017年就開始佈局Apple tv+服務，像是挖角索尼電視（Sony Pictures Television）兩位總裁級超級製作人Jamie Erlicht 與Zack Van Amburg負責自製影片、節目，據傳蘋果已為原創影視內容投資10億美金，並製作5個節目，且還有超過30個節目仍在籌備中。

發表會上也有多位好萊塢大明星現身力挺，像是大導演史蒂芬史匹柏、史提夫卡瑞爾、「水行俠」傑森摩莫亞和脫口秀女王歐普拉等等，以及即將出演Apple tv+自製影集《晨間主播》（暫譯，The Morning Show）的珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）和瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon），兩人是繼合拍《六人行》後，相隔15年再度合作。

▼歐普拉現身談與蘋果合作。（圖／翻攝蘋果發表會）

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