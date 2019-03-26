Apple Arcade遊戲服務來了　手機、平板、桌上型電腦、客廳都可玩

記者邱倢芯／綜合報導

Apple今（26）日發表遊戲訂閱服務Apple Arcade，此一平台中收錄了超過百款全新的獨家遊戲，包括來自坂口博信、王友健、Will Wright 等多位知名創作者製作的原創遊戲版本。Apple Arcade中的遊戲，將賦予遊戲嶄新的定義，並且根據原創性、品質、創造力、趣味性和對所有年齡層玩家的吸引力等特性進行策劃。Apple Arcade 將讓消費者得以自由地從其精心挑選的遊戲系列中嘗試任何遊戲，這些遊戲任你暢玩、沒有廣告、沒有廣告追蹤、毋須額外購買並尊重使用者隱私。

▲Apple Arcade服務。（圖／翻攝蘋果發表會）

蘋果認為，App Store是世界上最成功、最具活力的遊戲平台，收錄了近30 萬款免額外付費和付費遊戲。全球數億玩家都可以享受免額外付費的遊戲，這些遊戲由廣告或app內購買提供支援。

▲Apple Arcade服務。（圖／翻攝蘋果發表會）

且付費遊戲時常備受玩家們的廣泛推崇與喜愛，但與免費遊戲競爭並不容易，所以就算是其中最出色的遊戲也只能觸及較少的遊戲愛好者。藉由簡單的單一訂閱，Apple Arcade將把這類遊戲帶給App Store上超過10 億名遊戲愛好者。Apple Arcade可完美搭配App Store上已受到廣大歡迎的免額外付費遊戲目錄，使iOS成為全世界所有年齡層玩家的首選遊戲平台。

據了解，Apple Arcade服務將收錄由 Annapurna Interactive、Bossa Studios、Cartoon Network、Finji、Giant Squid、Klei Entertainment、Konami、LEGO、Mistwalker Corporation、SEGA、Snowman、ustwo games 等許多開發商製作的遊戲。

Apple全球行銷資深副總裁Phil Schiller表示，App Store 是世界上最龐大且最成功的遊戲平台，現在我們將透過Apple Arcade帶領遊戲更上層樓，這是首創的遊戲訂閱服務，適合在行動裝置、桌上型電腦及客廳暢玩。

另外，蘋果也正與世界上一些最具創新能力的遊戲開發者合作，製作超過100款全新的獨家遊戲，以便在iPhone、iPad、Mac及Apple TV上暢玩。Schiller認為，Apple Arcade 非常適合家人共享、尊重使用者隱私，不會有廣告或需要任何額外購買。且蘋果認為所有年齡層的玩家都將會愛上Apple Arcade。

▼Apple Arcade服務製作超過100款全新的獨家遊戲。（圖／翻攝蘋果發表會）

