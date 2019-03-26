美國直擊／蘋果推出Apple Card　10大功能「狂勝市面信用卡」全媒體狂鼓掌

記者洪文／美國加州聖荷西報導

蘋果電腦在舊金山時間25日早上10點（台灣時間26日凌晨1點）舉辦「春季發表會」宣布，確定推出Apple Card。蘋果喊出10個「市面上信用卡辦不到」的功能，全部媒體狂鼓掌。

蘋果CEO庫克表示，有了Apple Pay的成功，我們希望未來信用卡應用更簡單、減少手續費、清晰的回饋計畫、以及私密及安全性，原則是透明度、簡單、私密，重新定義信用卡行業，讓財務更佳健康，提高安全、私密等級，充分利用iphone應用功能。

以下為突破性10大功能：

1.不需要等很多天才能拿到卡，幾分鐘就能開始用了

2.全球皆可使用，只要能使用Apple Pay的功能，並且在Apple Wallet 如影隨形。

3. 任何問題只要問imessage就可以回答，就像問朋友一樣。

4. 提供財務健康水平，可以知道財務支出情況，將明細轉換成商品名稱，讓購物明細一目瞭然，且能分類、分地，且擁有不同功能，可以了解支出狀況

5. 不用積分點數，而是花錢直接得到現金反饋，每日折換現金「Daily Cash」，就像是真的現金，可以直接使用，作為餘額支付，每日折換現金沒有上限。

6. 使用Apple News+可以獲得3%的現金反饋。

7. 過去還款利息越來越高，而現在Apple Card可以時時計算還款方式所產生的利息，也可以選擇更頻繁的還款方式

8. 過去信用卡有很多手續費、成本，Apple Card未來沒有手續費、國際刷卡費等。

9. Apple Card跟高盛合作，作為還款銀行，並且跟萬事達卡合作，因此可以在全世界通用。

10. 為了達到隱私保護，Apple Card擁有不重複的卡號，存在安全格區裡面，每次都有一次性的動態密碼，保護信用卡授權，透過touch ID、Face ID授權，而且有獨特的架構，Apple不會知道用戶買了什麼，不會涉及個人的隱私，高盛也不會賣給廣告商。