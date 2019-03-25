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生病會早日康復！國父紀念館前進臺大兒童醫院　陪過兒童節

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▲▼ 生病是短暫的！國父紀念館前進臺大兒童醫院　陪過兒童節（圖／國父紀念館提供）
▲國父紀念館副館長楊同慧（右）頭戴造型氣球分送禮物給小朋友。（圖／國父紀念館提供，下同）

記者林育綾／台北報導

小朋友通常不喜歡到醫院打針吃藥，國父紀念館今（25日）首度與臺大醫院合辦慶祝兒童節活動，邀來小藝人演唱，還有魔術、折氣球表演，希望讓帶給看病的小朋友輕鬆心情、緩解身體不適，也鼓勵他們生病只是短暫現象，很快可以早日康復，並提早送兒童節禮物給現場所有兒童。

▲▼ 生病是短暫的！國父紀念館前進臺大兒童醫院　陪過兒童節（圖／國父紀念館提供）
▲國父紀念館首次前進臺大兒童醫院，陪來看病的小朋友提早過兒童節。

▲▼ 生病是短暫的！國父紀念館前進臺大兒童醫院　陪過兒童節（圖／國父紀念館提供）
▲魔術表演讓現場小朋友十分興奮！

國父紀念館首次前進臺大兒童醫院舉辦活動，邀來白芯羽街頭小藝人演唱、澳洲太平紳士黃信凱變魔術、氣球藝術師廖昱閔折氣球⋯等表演。臺大兒童醫院陳石池院長表示，很感謝國父紀念館帶來豐富的節目和禮物，由於小朋友通常不喜歡到醫院打針、吃藥，總是有不好回憶，不過仍希望小朋友懷抱願景，作好人生規劃，身體不舒服只是短暫的現象，而臺大兒童醫院有精密儀器及醫療團隊，來到醫院會得到良好治療，都可以早日康復，祝福各位小朋友兒童節快樂。 

▲▼ 生病是短暫的！國父紀念館前進臺大兒童醫院　陪過兒童節（圖／國父紀念館提供）
▲臺大醫院陳石池院長（左）贈送感謝狀予國父紀念館，由副館長楊同慧（右）代表接受。

而國父紀念館副館長楊同慧表示，希望這些表演可讓小朋友緩解身體不舒服的感覺，有元氣後就能夠早日康復。此外也提到，國父紀念館本身有許多展場，還有一個大會堂表演廳，常常舉辦各類型靜態展覽及表演活動，例如最近的「與君有約-傅申縱情水墨六十周年回顧展」、元宵節點燈活動等，藉由辦活動把人潮帶進館。

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她也提到，今（25日）走岀國父紀念館，是慶祝兒童節活動的第一場演出，發揮國父博愛的精神，希望帶給臺大兒童醫院看病的小朋友一個美好的回憶，也藉此讓大家更了解國父紀念館。下一場兒童節活動預計3月28日在輔大醫院舉辦，未來如果有機會，希望能夠舉辦不同類型活動，如關懷長者的活動，讓不同年齡層的民眾都能有機會更親近藝術。

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關鍵字：國父紀念館,臺大兒童醫院,兒童節,臺大醫院,台大醫院

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