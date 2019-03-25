外國人覺得訪中聯辦「有點奇怪」　蔡英文：相信韓國瑜是聰明人！

政治中心／綜合報導

總統蔡英文拚外交目前正在諾魯共和國拚外交，在滿檔行程中利用空檔接受「台灣人俱樂部」廣播電台訪問，談到近日高雄市長韓國瑜拜會中聯辦引起爭議，蔡英文表示外國人看到這樣的行為會覺得有點奇怪，希望所有的政治人物要勇敢說出，「台灣是個主權獨立的國家、拒絕一國兩制」，相信韓國瑜是聰明人。

蔡英文全程用台語發表這次出訪的心得。蔡英文提到，這次出訪的三個國家，帛琉、諾魯、馬紹爾都很挺我們，甚至為了支持台灣，減少大陸觀光客，雖然也因此影響他們的經濟，但他們還是堅持，非常的「甘心」。

蔡英文說，這三個國家雖然不大，但是跟台灣兄弟，感情非常親密，而且都很堅持自己的主體性，尤其是諾魯，「他們支持台灣、反對中國強推一國兩制」，大讚這些國家是真的朋友。

另外，主持人也提到最近韓國瑜訪中聯辦，諾魯總統有沒有說什麼？蔡英文回應，「外國人看起來有點奇怪、不理解，為什麼台灣反對一國兩制，但民選出來的首長卻跑去拜訪中聯辦，不管是有人安排、還是他們自己的去，這給外界一個印象就是中國要製造一國兩制的氛圍。」

蔡英文也說，我有觀察到，香港人也對此不能了解 因為台灣很自由，結果現在台灣重要政治人物 去香港中聯辦，讓他們覺得很失望、不被尊重，認為韓國瑜去中聯辦的行為「有欠思考」。

蔡英文稍早也在臉書發文向韓國瑜喊話，告訴對方台灣是個主權獨立的國家。而幾年前，前高雄市長陳菊、前總統馬英九都有去大陸交流過，希望這次跟對方這樣接觸，也要說出台灣人共同心聲。

蔡英文再次強調，作為中華民國重要政治人物要有心理準備，遇到什麼人都要有機會表達台灣人對未來的期待，台灣人看自己是主權獨立國家，政治人物不論是政治立場是什麼，但對外的力場都要表達清楚，「中華民國台灣是主權獨立國家，拒絕一國兩制，相信韓市長是聰明的人。」

總統府發言人林鶴明表示，為了讓收聽台語廣播的國人也能透過收音機知道相關訊息，蔡英文總統透過廣播連線，告訴聽眾此次「海洋民主之旅」的重點，也將會跟台灣民眾報告台灣面對外交挑戰的困難中，如何持續參與國際社會以及和友邦維持踏實合作的關係。

▲蔡英文。（圖／翻攝蔡英文臉書）



▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者陶本和、吳奕靖攝）



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