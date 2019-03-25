「韓劉」合體！　首會韓國瑜　劉結一表情豐富

記者蔡浩祥、吳奕靖／深圳報導

「哎呀！韓市長」，首次會見高雄市長韓國瑜，國台辦主任劉結一展現相當親切態度，聆聽韓4分多鐘講話時，劉的表情雖維持一貫微笑，但聽到韓講「人心都是肉做」時，劉頻點頭表達認同；再聽到韓重申支持「九二共識」，劉堅定地看著韓，成為這場會談的一大亮點。

▲高雄市長韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

時任新北市長的朱立倫，與劉結一會見，當時劉的表情之豐富，曾被媒體拿來解讀。這次會見韓國瑜，劉表情大多親切、微笑，但聽到關鍵字時，還是有一些呈現。

首先，韓國瑜進場時，劉結一先說「哎呀！韓市長」，隨即握手寒暄，見到韓國瑜夫人李佳芬時，眼神睜大熱情握手，展現相當親和力，握到副市長葉匡時，因為流程關係，在國台辦隨員提醒下，才轉身與韓握手，供媒體拍照。

劉結一講話時，一邊眼神親切地看著韓國瑜，不時又把眼神轉向市府團隊成員，講到「給高雄鄉親紮紮實實的利益實惠」時，還強調是「巨大的實惠」，意指韓赴陸所簽的豐碩訂單，眼神微笑、懇切地看著韓。

到韓國瑜致詞時，一句「May we speaking English?」開場，讓現場氣氛輕鬆不少，或許也是向劉結一在外事工作致意，韓侃侃而談時，劉始終保持微笑，直到韓提及2018年選舉，劉眼神堅定地望著韓。

韓國瑜又說到，「希望將來能多來多往，兩岸能夠很和諧、很順暢，從心來交往」，劉結一看著韓深深點頭，似乎認同著韓的「內心話」。